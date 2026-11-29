Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los medios que integran el Grup SEGRE ofrecerán un completo seguimiento de la jornada electoral, que comenzará a primera hora de la mañana a través del digital, desde el momento de la apertura de los colegios y, posteriormente, con sucesivos avances de participación, uno de los elementos que apunta a jugar un papel decisivo en el resultado final. El informativo del mediodía de Lleida TV, a partir de las 14.45 horas, también dará todos los detalles de lo sucedido hasta ese momento.

Cuando cierren los colegios electorales a las 20.00 horas, SEGRE.com divulgará primero los datos de los sondeos a pie de urna y después irá actualizando los resultados a medida que vaya avanzando el recuento en los colegios electorales, hasta disponer de los definitivos, tanto en el Congreso como en el Senado, a nivel de la provincia de Lleida, de Catalunya y de todo el Estado. Asimismo, Lleida TV ofrecerá un especial informativo a partir de las 21.30, a través de La Xarxa, con análisis y las reacciones de los partidos. Estará presentado por Vanessa Raja y Áurea Castosa, y Marta Alòs, escritora y exconcejala del ayuntamiento de Lleida y exdiputada al Parlament, dará su opinión desde Lleida.

Nuestros lectores podrán encontrar en la edición de mañana del diario SEGRE todos los resultados detallados, sus aspectos más relevantes a nivel municipal, las declaraciones de los principales líderes estatales y de los cabezas de lista al Congreso por Lleida, el análisis de los pactos más viables para formar gobierno y de qué partidos y dirigentes salen reforzados y cuáles quedan tocados, así como las anécdotas de toda la jornada. Y para los que quieran disponer de los resultados todavía más pormenorizados en Lleida ciudad, el martes daremos cuenta de cuáles han sido en los distintos barrios.