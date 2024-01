Junts avisa que votará 'no' a la amnistía si no hay garantías para los investigados por terrorismo

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Junts avisa que "no podrá votar a favor de la ley de amnistía" si no da garantías a los investigados por terrorismo y alta traición en los casos de Tsunami y Volhov, han informado fuentes de la formación a Europa Press. La ejecutiva del partido está reunida este martes por la mañana de forma telemática para hacer seguimiento de las negociaciones con el PSOE, que aseguran que continúan abiertas.

El pleno del Congreso llevará a votación esta misma tarde –a partir de las 15 horas– la proposición de ley de amnistía, y en el caso que no supere esta votación, la ley volvería a la Comisión de Justicia. Según las mismas fuentes, la propuesta de ley que se votará no garantiza que la amnistía "incluya a todo el mundo y sea de aplicación inmediata". "Sobre todo vista la deriva de distintos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", y han añadido que, si no se aceptan los cambios que proponen, no podrán votar a favor de la ley.