El Parlamento Europeo reclama investigar posibles lazos entre Rusia y Puigdemont

El Parlamento Europeo denunció ayer en una resolución injerencias rusas durante el procés en Catalunya, apuntando directamente a contactos del expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, con exespías rusos en 2017, y reclamó una investigación interna de la Eurocámara. La resolución aprobada con 433 votos a favor (incluidos socialistas y verdes europeos), 56 en contra y 18 abstenciones pone el foco sobre injerencias rusas en procesos democráticos en Europa, y entre otras cosas, reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco del procés independentista.

A propuesta del PP, se aprobó una enmienda que hace referencia concreta a Puigdemont, señalando que informaciones de diversos periodistas de investigación, apuntan a que se reunió con exdiplomático ruso Nikolau Sadovnikov en vísperas del referéndum de independencia de octubre de 2017. Va en línea con la instrucción de la causa judicial que apunta a contactos entre dirigentes independentistas y exfuncionarios rusos. Asimismo, la Eurocámara pide a las autoridades judiciales competentes que “investiguen efectivamente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo presuntamente asociados con el Kremlin y los intentos de desestabilización e injerencia de Rusia en la UE”, una referencia que encaja con la situación de Puigdemont.Carles Puigdemont, por su lado, envió una carta de tres páginas el resto de eurodiputados en la que asegura que si hubiera permitido la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, en lugar de la de Pedro Sánchez, no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. Mientras Feijóo decía que Sánchez “blanquea” a Puigdemont y el PP le hace frente, Esquerra ERC cree que la trama rusa del procés es “un montaje” y que no hubo injerencias del Kremlin en el independentismo.Por otra parte, la Comisión de Venecia entregará su informe sobre la proposición de ley de amnistía a las Cortes el 15 de marzo, tras mantener una serie de encuentros con representantes de los tres poderes del Estado, que comenzaron ayer, y que quiso dejar claro que son “expertos independientes”.La delegación de la Comisión, órgano consultivo del Consejo de Europa y que emite informes no vinculantes, está formada por siete integrantes -juristas y dirigentes políticos de diferentes países- que acuden a España para conocer todas las opiniones sobre la ley de amnistía a los encausados por el procés antes de emitir su informe.

Un excomisario de la Policía dice que Sánchez Camacho conocía los informes falsos contra Mas y Pujol

La Fiscalía de Madrid se opuso ayer a que Andorra investigue al expresidente español Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la ‘operación Catalunya’. Tomó esta decisión al considerar que la comisión rogatoria que presentó el Principat ante los juzgados españoles está redactada en “términos genéricos”, tiene una “finalidad política” y no recoge indicios de delitos contra el exdirigente del PP. El informe del Ministerio Público se refiere a la causa en la que una juez de Andorra investiga si el Gobierno español y la Policía Nacional maniobraron de forma irregular para obtener información bancaria del expresident Jordi Pujol y su familia. La Justicia andorrana investiga presuntas extorsiones, coacciones y chantaje cometidas presuntamente desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” información de varios líderes políticos catalanes y sus familiares, entre ellos Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

Por otra parte, el excomisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas aseguró ayer que la llamada ‘operación Catalunya’ en realidad se llamaba ‘Projecte Barna’ y fue iniciada en noviembre de 2012 por la entonces presidenta del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho y el excomisario José Manuel Villarejo. Consistía en desprestigiar a Pujol, Mas y el exdirigente de CiU Felip Puig haciendo un informe diciendo que tenían cuentas bancarias ocultas en Liechtenstein, según detalló en Catalunya Ràdio. Todo ello justo antes de las elecciones al Parlament de noviembre del 2012, en las que CiU apostó por el derecho a la autodeterminación y viró hacia el independentismo. Martín Blas detalló que el propósito de este informe, que se publicó en el diario El Mundo pocos días antes de los comicios, era desprestigiar a los dirigentes de Convergència.

A juicio 46 policías nacionales por las cargas en Barcelona el 1-O

La Audiencia de Barcelona avaló ayer la decisión del juez de enviar a juicio a 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas en diferentes escuelas de la Ciudad Condal durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Confirmó así la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona y afianzó el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso. El tribunal rechazó procesar a más agentes, como pidieron las acusaciones de Irídia, ANC y Òmnium, así como archivar la causa para los procesados, como solicitaron las defensas.La interlocutoria del juzgado, confirmada ahora por la Audiencia, establece que los hechos van “más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido” por los agentes contra las personas concentradas en los puntos de votación. En este sentido, concluye que el cumplimiento de su deber no les impide haber cometido un delito. Además, reprocha a algunos policías que aseguraran que no eran en el lugar de los hechos cuando las imágenes les desmintieron. La Audiencia rechazó la pretensión de algunos policías para limitar los hechos a un delito leve de lesiones, que ya podría estar prescrito, postura apoyada parcialmente por la Fiscalía.

Llach abandona el Consell de la República

El cantante, exdiputado y activista independentista explicó ayer que en diciembre abandonó la dirección del Consell per la República, organización que lidera Carles Puigdemont, por estar en desacuerdo con las negociaciones del expresident con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, Puigdemont defendió que el Consell de la República debe ser “la clave de bóveda” de la unidad independentista y avisó que “aquellos que no quieren la unidad no deben tener derecho a veto en la acción independentista”.