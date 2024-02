El PP se atasca con los indultos tras abrir la puerta al de Puigdemont

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña de las elecciones gallegas se atascó el fin de semana para el PP a causa de los indultos y después de que el sábado se informara que su líder, Alberto Núñez Feijóo, estaría abierto al indulto del expresident Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Una afirmación que la dirección del partido matizó ayer por la mañana, aseverando que estas condiciones “no se dieron con los indultos del procés”, mientras que el propio Feijóo negó también ayer que esté dispuesto a aceptar el indulto del expresidente de la Generalitat.

“Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía”, aseguró ayer Feijóo, alegando que esta medida de gracia “es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles”. Remarcó que “no se da ninguna de las condiciones” para otorgar los indultos y criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase los de los líderes del procés a pesar de “que van a reincidir”. Asimismo, el líder de los populares dijo que es partidario de la investigación judicial, tanto “por cualquier acto presunto de terrorismo” en el caso ‘Tsunami Democràtic’ como por “cualquier conexión presunta” entre el independentismo catalán y el régimen de Vladimir Putin en Rusia. En relación a las publicaciones el domingo sobre su postura a favor del indulto a Puigdemont, el líder popular acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer “embarrar la campaña” para las elecciones gallegas, cuya votación es este domingo. “Lo hacen siempre que hay campaña”, aseveró Feijóo, para seguidamente recordar lo que ocurrió en 2021, cuando a pocos días de las elecciones en la Comunidad de Madrid varios dirigentes políticos recibieron cartas amenazantes e, incluso, una navaja ensangrentada. Por todo ello, Feijóo volvió a reafirmar ayer su “no” a los indultos y dijo que es una posibilidad que desde el PP ni se plantean, a pesar de que fuentes del mismo partido lo aseguraran el sábado. “Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora”, zanjó Feijóo, que mostró su apoyo a los jueces para que “investiguen todo lo que tengan que investigar y todos los delitos, ya sea de terrorismo, ya sea de alta traición, ya sea de malversación”.Cabe recordar que los comicios gallegos son los más disputados de los últimos años y las encuestas señalan que el PP podría perder la mayoría absoluta e incluso el gobierno regional.

Sánchez dice que Feijóo aceptaría la amnistía si no dependiera de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría aprobado una amnistía “si no dependiera de Vox”. Así lo remarcó en una entrevista publicada ayer por La Voz de Galicia, donde subrayó que “tiene la convicción” de que Feijóo habría materializado una amnistía para los independentistas ya que “llegó a hablar con Junts”. “Unas conversaciones nunca aclaradas”, dijo Sánchez, que recordó que el gobierno de José María Aznar “llegó a indultar a 1.400 personas en un solo día”. Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero criticó ayer en un mítin en El Ferrol “la hipocresía” del PP con la aminstía y los indultos e ironizó con que “dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont”.

El Govern ve “despistados” a los populares y reivindica la amnistía

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, consideró ayer que el PP está “despistado” y remarcó que la “solución” pasa por apoyar la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. “Un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria, y con mucha vehemencia; los que antes eran terroristas, golpistas y delincuentes que habían roto España, ahora se les puede indultar”, dijo Elena. Por su parte, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, calificó de “gigantesca estafa política” la postura de Feijóo e instó a los votantes del PP a “apostar por alternativas” en las elecciones. Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acusó a PP y Vox de adoptar una postura “hipócrita” y de querer mantener el conflicto en Catalunya “por interés partidista”.