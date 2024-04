Cruce de reproches entre Esquerra y socialistas por la defensa del catalán

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña electoral de cara a las elecciones del 12 de mayo empezará esta próxima semana, pero los partidos ya hace días que han empezado a subir el tono y cargar contra sus rivales políticos. Uno de los últimos enfrentamientos los escenificaron ayer ERC y PSC en torno a la defensa del catalán. El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, alertó en una entrevista concedida a ElNacional.cat de que la lengua catalana “estará en peligro” si el primer secretario y candidato del PSC, Salvador Illa, es el próximo president, aunque está convencido de que eso no pasará. Según él, Illa no hace una defensa de la lengua catalana y ha renunciado a la inmersión lingüística, y “ahora abraza el modelo de trilingüismo que proponía Cs”. Aragonès ha asegurado que el Govern ha incrementado los recursos destinados a la política lingüística, pero ha avisado de que necesitan que eso siga en el tiempo y cree que “ahora está en riesgo”. También afirmó que no quiere una repetición electoral y espera que el escenario tras las elecciones catalanas sea lo “suficientemente claro” para evitarla. El socialista respondió a estas declaraciones afirmando que “el uso social del catalán ha retrocedido en una década de gobiernos de Junts y ERC, y con cuatro presidentes como Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès”. Desde las Fiestas de Primavera de Hospitalet de Llobregat, Illa afeó las palabras de Aragonès y le reprochó que “lo que se está planteando ahora podía haberse puesto en práctica hace 10 años”.

Mientras, el candidato de Junts+, Carles Puigdemont, reivindicó desde un acto en Els Banys i Palaldà (Catalunya del Nord) que su partido es el único con “capacidad de decirle no” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordó que su formación no ha venido, textualmente, a reflotar al PSOE. El candidato cargó directamente contra Salvador Illa y los socialistas y sostuvo que la insistencia en “pasar página” significa, en realidad, “bajar la persiana de la nación”. Por eso, instó a los catalanes a utilizar el voto el 12-M para recuperar el orgullo y volver “a hacer temblar” al gobierno español”.

El PP defiende la “tolerancia cero” con la okupación

El candidato del PP, Alejandro Fernández, reclamó ayer “tolerancia cero” contra las ocupaciones ilegales y subrayó que “sin propiedad no existe democracia”. Así lo dijo en un acto en Barcelona, donde se comprometió a crear una “oficina de antiempleo” como la impulsada en Badalona. Por su parte, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, erigió a su partido como el único que puede luchar contra el “separatismo” y tildó a socialistas y populares de ser cómodos para las formaciones independentistas.Mientras, la candidata de los comuns, Jéssica Albiach, advirtió que tras los comicios “se podría reactivar” un pacto entre el PSC y ERC en el ayuntamiento de Barcelona. La candidata de la CUP, Laia Estrada, pidió al Gobierno español romper relaciones diplomáticas con Israel.