Illa admite que se reunió con Koldo pero niega contratos con la empresa de la trama

El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, aseguró ayer que solamente vio en una ocasión al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y sostuvo que es “falso” que su ministerio comprase a la principal empresa investigada en la trama, Soluciones de Gestión. Illa negó haber mantenido contactos con las empresas investigadas en el caso Koldo durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso que analiza presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. “No autoricé ninguna compra de nada. Mi ministerio no contrató con Soluciones de Gestión, no sé si decirlo en latín”, recalcó ante las continuadas preguntas del dirigente del PP Elías Bendodo, que en su respuesta le ha acusado de mentir.

Sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) que Ferrovial constituyó con Soluciones de Gestión para optar a contratos de Sanidad, explicó que formar parte “de un acuerdo marco” que el ministerio firmó con esta UTE “no es contratar con esta empresa”. Insistió que ni una sola de las comunidades que se adhirieron al acuerdo marco contrató con esta empresa de la trama Koldo. Illa entregó un documento a los diputados en el que consta que un juzgado de Madrid archivó una querella de Vox y sostuvo que la forma de contratación fue “ajustada a Derecho” y defendió que su ministerio ha pasado sin ningún reproche un total de 72 actuaciones de investigación. Bendodo preguntó por la compra de respiradores a las empresas Escribano Mechanical and Engineering y Hersill, preguntando si el ministerio pagó comisiones porque cada respirador le costó más de 7.210 euros, mientras que la Comunidad de Madrid compró cada respiración, solo a Hersill, por 5.620. Illa negó que se pagase comisión alguna, explicó que ambas empresas se aliaron para fabricar respiradores en conjunto y dijo que en otros casos fue la Comunidad de Madrid la que pagó más que el ministerio. Pese a las palabras de Illa, el PP aludió a la Fiscalía para defender que Sanidad sí contrató con la empresa investigada y le dijo al exministro que al reconocer que se vio con Koldo García “está reconociendo contactos con la trama”. Uno de los enfrentamientos más duros lo protagonizó Gabriel Rufián (ERC). Aseguró que si a un cargo público le timan “tres veces”, como a su juicio le pasó al exministro de Sanidad con los contratos para la compra de material anticovid, “es que hay tomate”. Míriam Nogueras (Junts) acusó al candidato del PSC de “falta de rigor” y “frivolidad con los fondos públicos”.Horas antes, Koldo García compareció en la comisión del Senado sobre las mascarillas y se acogió a su derecho a no declarar. Defendió su “correcta” actuación y retó a los senadores a poder volver cuando le declaren inocente. Les preguntó si entonces le pedirán perdón. Dijo que le han “crucificado” mediáticamente: “No puedo tener relación con nadie”,En otro orden de cosas, los fiscales no tendrán que comparecer en la comisión del Congreso, ya que su asistencia quedó desestimada ayer con los votos de la mayoría, salvo de ERC y Junts.