PSC y Junts elevan el tono en su pugna por la presidencia del Govern

Tras la constitución del Parlament el lunes, en la que Junts, ERC y la CUP pactaron proclamar presidente de la Cámara a Josep Rull, los juntistas y el PSC intensifican las negociaciones para que Salvador Illa o Carles Puigdemont logren los apoyos necesarios para presidir la Generalitat. El líder del PSC aseguró, en cuatro idiomas en una entrevista en TVE, que no se abstendrá para facilitar la investidura de Puigdemont “porque los catalanes no han votado esto”, y en su lugar prometió “generosidad, claridad y coherencia” para lograr un acuerdo “progresista” con ERC y los comuns para ser president. Illa reclamó al resto de partidos que no “bloqueen” su investidura y sostuvo que él cuenta con “una mayoría de gobierno”, mientras que Puigdemont tiene, dijo, “una minoría de bloqueo”.

De su lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, retó al líder del PSC a presentarse “primero” a la investidura “si dice que lo tiene tan claro”. “Si quiere, que vaya mañana. Y si no sale, que lo deje estar”, dijo, antes de asegurar que Puigdemont no se presentará a un debate de investidura sin tener los apoyos necesarios para que su candidatura prospere. El dirigente de Junts afirmó que Illa “tampoco tiene los votos” para ser elegido y reivindicó el pacto entre los juntistas, ERC y la CUP para constituir la Mesa.Esquerra insistió en que investirá al presidenciable que “haga la mejor propuesta” sobre financiación, autodeterminación y el catalán. Así lo reafirmó la portavoz de los republicanos y nueva vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, que emplazó al PSC y a Junts a “encontrar las mayorías” para formar Govern.Mientras, la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, remarcó que la que permitió la elección de Rull “no es una mayoría operativa y de gobierno”, y dijo que “todos los caminos” llevan a la investidura de Illa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmó que “es la primera vez que el independentismo no tiene mayoría en Catalunya”. “El president será Illa”, zanjó.Entretanto, Rull prevé empezar la ronda de contactos con los grupos la próxima semana, sin aclarar si propondrá primero a Puigdemont o a Illa.

Moncloa aleja la posibilidad de llevar el voto telemático al TC

La portavoz del Govern Govern en funciones, Patrícia Plaja, valoró ayer “que el Parlament “tenga un presidente y una mayoría de la Mesa independentistas”, y confió en que el nuevo presidente de la Cámara, Josep Rull, “trabajará para preservar la soberanía y el prestigio” de la institución. La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, subrayó que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el voto telemático del diputado de Junts Lluís Puig “es muy clara”, si bien fuentes de La Moncloa alejan la posibilidad de presentar un recurso ante el tribunal de garantías por la votación en la Mesa. La mesa de edad del Parlament decidió el lunes contabilizar los votos de Puig y Carles Puigdemont, y PP y Vox han anunciado recursos.De su lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la elección de Rull como presidente del Parlament es un “desafío” al TC.