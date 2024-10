Rutte cierra filas con Kyiv y apuesta por que pueda atacar territorio ruso

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó ayer su compromiso para seguir ayudando a Ucrania frente a la agresión rusa, y abogó por que el Ejército ucraniano pueda atacar objetivos dentro de Rusia. Así se pronunció en una visita sorpresa a Kyiv, donde hizo su primer viaje como jefe político de la Alianza. Se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y defendió que el Derecho Internacional “está del lado de Ucrania” y el ejercicio de su derecho a la defensa no acaba en la frontera. “El único país que ha cruzado las líneas rojas es Rusia al empezar esta guerra”, sostuvo.

Por otra parte, Rutte recordó que la decisión de levantar las restricciones al uso de armamento occidental para atacar suelo ruso depende de los aliados que suministran ese tipo de ayuda y no de la OTAN en su conjunto. Con respecto a la posibilidad de que Ucrania se adhiera a la Alianza, señaló que el país que preside Zelenski “está más cerca de la OTAN que nunca” y “seguirá por ese camino hasta que se convierta en miembro”. “Estoy deseando que llegue ese día. La OTAN está con Ucrania, por su seguridad y por la nuestra”, sostuvo.Por su parte, Zelenski recalcó la petición a los aliados occidentales para que autoricen atacar posiciones rusas, aparte de intensificar la entrega de armas y ayudar a Ucrania a derribar misiles. Se refirió así a la situación en Israel, donde la ayuda de EEUU sirvió para repeler el nuevo ataque con misiles balísticos de Irán. “No digo que una tragedia o una guerra distraiga de lo que pasa en Ucrania, no sería justo hablar así. El hecho de que no hubiese muertos (por el ataque de Irán) se debe a que los aliados defendieron al pueblo de Israel”, insistió, antes de subrayar que “la mejor forma de no olvidarse” de Kyiv es asistencia para derribar los misiles rusos que atacan infraestructuras y núcleos urbanos.En el plano bélico, el ministerio de Defensa ruso confirmó la toma de la ciudad ucraniana de Vugledar, lo que allana el camino para el control del sur del Donbás por parte de Moscú. Las autoridades rusas aseguraron también haber derribado más de 110 drones lanzados por las tropas ucranianas contra varias regiones del país.