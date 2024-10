El Congreso reprueba al ministro de transportes por el caos en Rodalies

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados ha reprobado este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión de Rodalies. La iniciativa, propuesta por el PP, denuncia la falta de actuación del responsable de las infraestructuras ante las "numerosas incidencias ferroviarias, muchas de ellas de gravedad" que deterioran la calidad del servicio de tren. La moción ha obtenido el apoyo de Vox y también de ERC y Junts. Es la segunda vez que las Cortes españolas reprueban a Puente por Rodalies esta legislatura. La primera fue el 25 de septiembre en el Senado, cuando otra moción de los populares recibió también el apoyo de Vox, ERC y Junts.

"¿Qué les dice a los ciudadanos de Tarragona, dónde los usuarios soportan un servicio que es peor que hace treinta años? Toda la provincia sufre de manera directa con Rodalies e indirecta con la larga distancia", ha denunciado la diputada popular Cristina Teniente en la defensa de la reprobación. Según su opinión, el castigo a Puente no será una "cura de humildad" para él, pero puede servir para poner en marcha un "plan de choque" con medidas para usuarios e infraestructuras. "Dejen ya las excusas, que llevan ya seis años gobernando," ha avisado.

Tal como han denunciado los populares, los problemas se multiplican tanto en Rodalies como en la alta velocidad mientras Puente –denominado como el ministro del caos ferroviario"– se limita a decir que los trenes viven su mejor momento en España. "Sabemos por qué es ministro: para hacer de cortafuegos de los escándalos del presidente. Un 'killer' sin escrúpulos para desviar la atención", ha aseverado en referencia al 'caso Koldo' que ha centrado el pleno del Congreso de este miércoles.

Junts y ERC, que avalaron también la reprobación a Puente impulsada en el Senado, se han unido de nuevo a la iniciativa del PP, pero con varias reticencias. "Sean sinceros, ¿a Ustedes les importa de verdad que la ciudadanía de Cataluña tenga incidencias? Cuándo gobernaban Ustedes les importaba nada mientras hacían kilómetros de alta velocidad y aeropuertos sin aviones ni pasajeros. Les tendría que dar vergüenza", ha aseverado la diputada republicana Inés Granollers.

Por parte de los de Míriam Nogueras, el diputado Isidre Gavín ha dicho que se tiene que reprobar a Puente y a todos los ministros de Transportes o Fomento "de los últimos veinticinco años". En este sentido, ha lamentado los incumplimientos y la falta de ejecución presupuestaria vivida tanto en gobiernos socialistas como populares. "Señores del PP, les tendría que dar un poco de vergüenza presentar una iniciativa así", ha afirmado diciendo que los de Feijóo se llevan "la palma" en materia de malas cifras de cumplimiento.

En defensa de Puente ha salido el diputado socialista Alejandro Soler, que ha exclamado que Puente no es que no se pueda reprobar, sino que merecería una nota "excelente". "Hemos hecho el mayor esfuerzo de inversión en vías, material rodante, recursos humanos y mejora de la atención a los usuarios. Eso ha hecho el gobierno socialista", ha resumido acusando el PP de no tener autoridad para criticar la gestión actual al frente de la cartera de Transportes.