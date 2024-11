Harris deja atrás los ataques a Trump, que sigue enfocado en criticar la inmigración

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La candidata demócrata a la presidencia de EEUU, la vicepresidenta Kamala Harris, ha decidido abordar los últimos días de campaña enfocada en un mensaje optimista y dejar atrás las críticas a su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien reitera su mensaje crítico con la inmigración e insiste en sembrar dudas sobre el sistema electoral.

“La vicepresidenta quiere presentar en estos últimos días una visión positiva en contraste con Trump, pero también es importante que en el sprint final presentemos una visión clara sobre hacia dónde queremos llevar al país”, indican portavoces de la campaña de Harris.En Atlanta, capital del estado ‘bisagra’ de Georgia, en el que los dos candidatos están técnicamente empatados en las encuestas, Harris se comprometió “a buscar puntos en común y soluciones con sentido común a nuestros desafíos”. “No estoy buscando hacerme con tantos políticos, lo que quiero es conseguir progreso. Me comprometo a escuchar a aquellos impactados por mis decisiones. Me comprometo a escuchar a los expertos y a la gente que no está de acuerdo conmigo, al contrario que Donald Trump”, añadió. La campaña de Harris indicó que, con este contraste frente a Trump y un mensaje positivo, quiere hacer un último llamamiento a los votantes indecisos o de baja propensión para que el martes acudan a la urnas y den una victoria a los demócratas en los 7 estados pendulares en pugna, donde el resultado podría decirse por márgenes mínimos.Por su parte, desde Carolina del Norte, otro de los estados vitales para llegar a la Casa Blanca, Trump volvió a criticar que el presidente estadounidense, Joe Biden, se haya referido a sus seguidores como “basura”. “Hillary (Clinton) -candidata presidencial en 2016- nos llamó deplorables e irredimibles, que me parece peor que deplorables, y ¿cómo le fue a ella””, se preguntó retóricamente sobre su exrival, a la que ganó en las urnas. “Kamala (Harris) no tiene visión, ideas o soluciones, lo único que sabe decir es Donald Trump, Trump, Trump”, aseguró, Carolina del Norte. “Mi respuesta a Joe y a Kamala es muy simple: no puedes liderar a los Estados Unidos si no amas Estados Unidos, y no puedes ser presidente si odias al pueblo estadounidense. Todo lo que dice Kamala es una mentira. Su campaña es una total estafa, pero la única manera de poner fin a esto es inundándoles con votos”, aseguró Trump.

Los candidatos apuran sus campañas en estados clave

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) y la vicepresidenta Kamala Harris animaron el viernes a sus votantes en dos estados claves del Medio Oeste, a 4 días de unas apretadas elecciones que definirán el futuro político de país por los próximos cuatro años.Ambos candidatos tuvieron varias paradas en los dos estados, Michigan y Wisconsin, y terminaron la jornada en Milwaukee, en eventos de campaña a solo unos kilómetros de distancia el uno del otro.Además, hicieron énfasis en sus respectivas propuestas para el país, pero sin olvidar las críticas, que se convierten en insultos en boca de Trump, quien insistió una vez más en calificarla de mala fiscal y la peor vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. La candidata demócrata subrayó –en referencia al tono que usa su adversario en sus actos electorales– que “la retórica violenta debe ser descalificatoria”.