Gobierno y Generalitat se abren a ampliar la plantilla de los Mossos hasta 25.000 agentes

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno y la Generalitat han acordado este jueves crear un espacio de trabajo para abordar la posible ampliación del número de agentes de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 efectivos en 2030 y que la Policía Nacional y la Guardia Civil se integren a partir de mañana en el servicio de emergencias 112. Así lo han anunciado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consellera de Interior, Núria Parlon, tras la primera reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña encabezada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que también se ha pactado que los Mossos se incorporen al servicio contra el blanqueo (SEPBLAC) y que asuman la investigación de delitos contra el medio ambiente en Cataluña.

En la reunión, Generalitat y Gobierno han coincidido en la importancia de la coordinación policial en Cataluña, mientras que Parlon ha subrayado que, antes de ampliar competencias de los Mossos, buscan incrementar sus efectivos.

"No somos un Govern de bombo y platillo" En esta Junta no se ha abordado la posibilidad de que los Mossos asuman nuevas competencias en seguridad en puertos y aeropuertos, pese a que el anterior ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) anunció antes de adelantar las elecciones un principio de acuerdo en tal sentido.

Marlaksa ha subrayado que a la Junta no se llevan puntos cuando existen "diferencias de criterio", como en este caso, mientras que Parlon ha sido muy gráfica al asegurar que el ejecutivo de Illa no es "un Govern de bombo y platillo", por lo que para poder desplegar nuevas competencias es necesario que antes haya más efectivos. "Las competencias se tienen que poder ejercer con eficacia. Competencias sí, pero para poderlas ejecutar, no para tenerlas y prestar un peor servicio a la ciudadanía. Yo no retiraré a Mossos de la calle para alcanzar competencias, hasta que no tengamos los Mossos que necesitamos para dar una buena respuesta", ha indicado Parlon.

Por este motivo, ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado hoy para constituir un espacio de trabajo, en el que participarán el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda y Función Publica y la consellería de Interior para abordar la "posible ampliación" de la cifra de efectivos en los Mossos hasta alcanzar los 25.000 en 2030. Según Parlon, este acuerdo no es un "brindis al sol", porque para combatir el aumento de delitos y ampliar competencias es "fundamental" ampliar la plantilla de los Mossos: actualmente cuentan con 19.070 agentes, en 2021 se acordó elevar su techo a los 22.006 y ahora buscan ampliar este límite a los 25.000 para 2030.