La subida del SMI beneficia a más de 23.000 leridanos, pero el fisco se llevará una parte

El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, sobre el papel, supone un incremento de 50 euros mensuales, hasta alcanzar los 1.184 euros con efectos desde el pasado 1 de enero.

Pero la “cara b” de la noticia es que los trabajadores que cobran este sueldo tributarán por el IRPF, una medida que vuelve a enfrentar al Gobierno, por una parte con el ministerio socialista de Hacienda y, por otra, con el de Trabajo dirigido por Sumar.

En el caso de Lleida, se estima que serán más de 23.000 los trabajadores que se verán afectados por la revalorización del SMI, teniendo en cuenta que en el conjunto del Estado son unos 2,4 millones.

Afecta de forma especial a los jóvenes, que son los que tienen retribuciones bajas, así como las mujeres en sectores como el del servicio del hogar, y también en la agricultura, en este caso liderados en verano por los temporeros.

La revalorización, en catorce pagas, supone que la subida representa casi 16 millones de euros desde el punto de vista del trabajador. Pero hay que tener en cuenta que se calcula que de media ingresarán 15 euros menos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es decir, que en la práctica y en neto, el aumento superará los 11 millones de euros que tendrán más a lo largo de este año para afrontar sus gastos.

Pero estos son medias, porque la tributación por IRPF depende de la situación personal de cada contribuyente. Según los expertos, para una persona soltera y sin hijos, caso de la mayoría de los jóvenes, la “factura” del fisco será de 300 euros. Dicho de otra forma, en la práctica representa perder el incremento de seis nóminas. Para una pareja con un hijo mayor de tres años, supondrá unos 99 euros.

Pero todos estos cálculos son desde el punto de vista del trabajador porque la subida salarial representa también un incremento de otros costes ligados, como la Seguridad Social, para los empresarios.

La patronal de pequeñas empresas Cepyme estima que la subida, en la práctica, supondrá un incremento de costes de 80 euros por trabajador y mes. Teniendo en cuenta las catorce nóminas, en Lleida representa del orden de los 26 millones de euros.

El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) cree que la decisión del departamento que encabeza María Jesús Montero es una “medida política” que afecta a los contribuyentes más vulnerables y que, entre otras consecuencias, podría frenar la emancipación de los más jóvenes por el problema de acceso a la vivienda. Por ello, los técnicos de Hacienda plantean la posibilidad de eximir de tributación a todos los trabajadores y pensionistas que cobran sueldos y pensiones hasta el nuevo importe del SMI de 16.576 euros anuales, con independencia de su situación personal y familiar.

Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de querer “hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo” quedándose la mitad de la subida aprobada a través del IRPF, al no subir el mínimo exento de tributación.

Choque frontal en público entre el PSOE y Sumar

Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, evidenciaron ayer públicamente sus diferencias a cuenta de la tributación a partir de ahora del salario mínimo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que aprobó el incremento de esta percepción hasta los 1.184 euros.En ella, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se quejó de haberse enterado por la prensa que los perceptores del SMI tributarán por el IRPF, asegurando que no ha habido “deliberación ni comunicación alguna” por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.“La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravaran el 100% del IRPF”, comparó. A esto, la ministra portavoz, la socialista Pilar Alegría, le susurró: “Eso no es así”. Más tarde, Sumar, y luego Podemos, anunicaron que presentarán una proposición de ley para que las cuantías del salario mínimo continúen exentas del IRPF.