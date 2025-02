Al menos 28 heridos en un atropello masivo en Múnich

El lugar del atropello masivo en múnich.Alexa Gräf / dpa / via Europa Press

Un atropello masivo que está siendo investigado como un posible atentado ha dejado al menos 28 heridos, algunos de ellos graves, en la ciudad alemana de Múnich, mientras que el presunto autor, un afgano de 24 años, ha sido detenido, un suceso que se produce a diez días de las elecciones del próximo día 23, mientras la inmigración marca el debate político.

El vehículo embistió poco antes de las 11 de la mañana (10:00 GMT) contra una manifestación de empleados públicos convocada por el sindicato Ver.di en el centro de la capital del estado federado meridional de Baviera, en la que participaba aproximadamente un millar y medio de personas.

El coche se acercó por la cola de la marcha, sorteó los vehículos policiales y atropelló a la multitud, según explicó un portavoz de la Policía, que señaló que los agentes habían efectuado disparos y habían detenido al conductor. El primer ministro bávaro, el conservador Markus Söder, afirmó desde el lugar de los hechos de que en base al modus operandi las autoridades parten de que se trata de un atentado, cuya investigación ha sido asumida por la Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo de la Fiscalía de Múnich.

Según el semanario 'Der Spiegel', el presunto autor había publicado poco antes del atentado contenido islamista en redes sociales, pero las autoridades no han confirmado esta información y no han dado aún detalles sobre una posible motivación, aunque se sabe que el sospechoso contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurtos. Del detenido se sabe que nació en Kabul en 2001 y llegó a Alemania a los 15 años; su solicitud de asilo fue rechazada pero, debido a la situación humanitaria en Afganistán, poseía el estatus de "tolerado", es decir, de alguien que carece de un permiso de residencia formal pero que no será expulsado por el momento.

Scholz pide que el autor sea castigado

El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió que la justicia actúe con todo el peso de la ley contra el autor, que "debe ser castigado y abandonar después el país", según dijo desde los márgenes de un acto de campaña en Fürth (sur). "Quien comete delitos en Alemania no solo debe ser castigado e ir a la cárcel, también debe contar con que perderá el permiso de residencia", aseveró y recordó que su Gobierno ha logrado organizar un vuelo de deportación de criminales convictos a Afganistán y que hay otros que se encuentran en preparación.

Entretanto, el jefe de la oposición y favorito en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 23 de febrero, Friedrich Merz, afirmó en la red social X que "la seguridad de las personas tendrá la prioridad" para él. "Impondremos la ley y el orden. Todos tienen que volver a sentirse seguros en nuestro país. Algo tiene que cambiar en Alemania", enfatizó.

A diez días de las elecciones

Este nuevo atentado no solo se produce en vísperas de la Conferencia de Seguridad de Múnich, a la que asisten a partir del viernes representantes de Gobiernos de todo el mundo y que es protegida con un despliegue de 5.000 policías, sino también a diez días de las elecciones. Después de que en diciembre un refugiado saudí matara a cinco personas y dejara casi 300 heridos al embestir contra un mercadillo navideño en Magdeburgo (este), el mes pasado un afgano cuya solicitud de asilo había sido archivada mató a dos personas, una de ellas un niño de dos años, en un ataque con cuchillo en Aschaffenburg (sur).

Este último ataque dio un vuelco a la campaña electoral y llevó a Merz a anunciar un giro en su política migratoria y a prometer un cierre inmediato de fronteras a los solicitantes de asilo si es canciller, con el que tendrán que comprometerse también sus potenciales socios de coalición.

Desde entonces, la migración se ha convertido en el tema clave de la campaña, por lo que a raíz del ataque de hoy han comenzado las especulaciones sobre el impacto que puede tener en las encuestas, según las cuales los conservadores de Merz obtendrían un 30 %, seguidos por la ultraderecha (20 %) y por los socialdemócratas de Scholz (15 %).