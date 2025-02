Junts abre la puerta a votar en contra de la condonación de deuda

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Junts rechazó ayer el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC para la condonación del 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), unos 17.000 millones de euros, un pacto incluido en los acuerdos para investir a Pedro Sánchez y que previsiblemente se aprobará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Que no nos quieran dar gato por liebre porque este pacto consolida el café para todos”, aseveró ayer la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales. Y es que además de perdonar parte de la deuda a Catalunya, el Ejecutivo central ofreció condonar 83.252 millones de euros a las comunidades autónomas. “Todas las comunidades se beneficiarán de ello, por lo que la parte proporcional que tendremos que pagar los catalanes, que deberán asumir, será la misma. Este dinero es de los catalanes, por lo que no tenemos que dar las gracias a nadie”, aseveró Sales, que, aunque no aclaró la posición que tendrá Junts cuando la iniciativa se vote en el Congreso, defendido que la única propuesta que debería aprobarse es la lanzada por su partido, que pasa por la condonación total de la deuda de Catalunya con el FLA, lo que supone 73.000 millones.

A las criticas vertidas por Junts contestó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que no tendría ningún sentido que los de Carles Puigdemont votarán en contra. Según la vicepresidenta, pese a que “es legítimo” que Junts tenga “aspiraciones de máximos”, cuando se ponen sobre la mesa “propuestas que van avanzan en esta dirección no tendría ningún sentido que ningún partido dijera que no”.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el acuerdo acusando al Sánchez de querer “comprar el alquiler de la Moncloa” con dinero público. El líder de los populares ya anunció el lunes que los presidentes autonómicos de su partido van a votar en contra de la condonación de la deuda. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, consideró que sería “inexplicable” votar no a propuestas que benefician a los ciudadanos y exigió a Feijóo que aclare si “está por condonar o por condenar” a los vecinos de sus comunidades autónomas.

El Gobierno atribuye al diálogo la caída de la cuestión de confianza

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, atribuyó ayer al “diálogo” la decisión de Junts de retirar la proposición no de ley para que el presidente, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza en el Congreso. Alegría recalcó que gracias al diálogo están consiguiendo importantes acuerdos, como demuestra el hecho de que ya llevan aprobadas 25 leyes en lo que va de legislatura. Mientras, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer con los votos en contra del Partido Popular, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos la reforma de la ley del suelo pactada por el PSOE y el PNV, en lo que supone el segundo intento fallido por tramitarla esta legislatura. La reforma pretende que los planeamientos urbanísticos no se puedan anular en los tribunales por un defecto formal o de procedimiento, después de una compleja tramitación que dura entre ocho y doce años.