Barones del PP critican ante Saiz la ‘cesión’ en inmigración

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostraron ayer su rechazo al pacto entre PSOE y Junts para delegar las competencias de inmigración a Catalunya, mientras el Gobierno alabó el ejercicio de “dar un paso adelante” y de “responsabilidad” de la Generalitat. Así lo puso de manifiesto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y las consejeras de Madrid y Murcia, tras la Conferencia Sectorial de la Inmigración, que se celebró en el ministerio de Inclusión. En el encuentro se abordó el pacto PSOE-Junts a pesar de que no se encontraba en el orden del día.

En este sentido, la ministra defendió que la delegación de competencias a Catalunya se encuentra dentro del marco constitucional y reclamó “leer con detenimiento el acuerdo”. Asimismo, indicó que la gestión migratoria es “una competencia que es bien compleja” y destacó el “ejercicio de responsabilidad” de la Generalitat al asumir estas delegaciones. Por el contrario, criticó a “otras comunidades autónomas” que “lo que practican es una dejación de funciones por no hablar de comprar un marco racista y xenófobo de la ultraderecha en materia migratoria”. Por su parte, la consejera de familia, juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, denunció que el acuerdo contempla una cesión de las competencias y no una delegación. “Todas las comunidades autónomas del PP hemos trasladado nuestra gran preocupación por esta cesión. Aunque con un juego de palabras, nos han intentado convencer de que es una delegación, pero es una cesión de competencias en toda regla que pone en riesgo la seguridad nacional y que no deja claro cuáles son las competencias reales que va a asumir el gobierno de la Generalitat”, señaló.

Con respecto al reparto de los 4.400 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, la ministra afirmó que el Gobierno central “trabaja para encontrar una solidaridad” y denunció que el Gobierno valenciano manifestara su intención de no acogerlos en su territorio.