EEUU muestra su buena sintonía con Italia y espera llegar a un pacto comercial con la UE

Meloni y el vicepresidente de EEUU durante su encuentro ayer en Roma. - EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió ayer en Roma al vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, un día después de reunirse en Washington con Donald Trump para acercar posturas entre la Unión Europea y Estados Unidos ante la cuestión arancelaria y la actual guerra comercial.

Tras los encuentros, los representantes de ambos países escenificaron buena sintonía y se mostraron optimistas de cara a un futuro acuerdo comercial entre la primera economía mundial y la UE que resuelva la guerra arancelaria desatada por el magnate neoyorquino. “Habrá un acuerdo comercial. Claramente”, afirmó tajante Trump al ser preguntado sobre qué pasaría si no hay un pacto con Bruselas pasados los 90 días que dio de tregua el pasado 9 de abril en la aplicación de aranceles sobre importaciones de la UE, que están siendo ahora del 10 % en vez del 20 %. “No creo que tengamos muchos problemas para alcanzar un acuerdo con Europa y con quien sea, porque tenemos algo que todos quieren”, afirmó Trump aludiendo al atractivo del mercado estadounidense y con respecto a las negociaciones que mantiene también con diversas economías para que eliminen lo que considera barreras comerciales injustas.

Asimismo, el vicepresidente de EEUU aterrizó en la capital italiana para tratar “las relaciones entre ambos países y también de las negociaciones comerciales, no solo entre Italia y EEUU, sino también con la Unión Europea”. Tras la reunión, J.D. Vance destacó en su cuenta de X que tuvo “un excelente encuentro” con Meloni y su equipo.

Por su parte, la ministra italiana apuntó que no puede “negociar en nombre de la Unión Europea” y reconoció que hay “algunos problemas entre ambas orillas” del Atlántico, pero se mostró segura de que se puede “llegar a un acuerdo”, si bien recordó que Estados Unidos tendrá que comprometerse también con otros líderes europeos.

“Creemos que Italia pueda ser un socio extremamente importante” en Europa y el Mediterráneo para Estados Unidos, y ambos países “están determinados a fortalecer su cooperación”, añadió Meloni.

❘ washington ❘ El Banco Central Europeo (BCE) decidió el jueves, tal como estaba previsto, bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando así la tasa de facilidad de depósito en el 2,25%, ante el temor de que la guerra arancelaria de EEUU enfríe a la economía europea hasta llevarla a la recesión.

El Consejo de Gobierno tomó esta decisión, la séptima bajada del ciclo bajista y la sexta seguida, con arreglo a la valoración de las perspectivas de inflación, las dinámicas de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. “El proceso de desinflación continúa avanzando. La inflación ha seguido evolucionando conforme a lo esperado por los expertos del BCE, y tanto la inflación general como la subyacente se redujeron en marzo”, avanzó el BCE. “El crecimiento de los salarios se está moderando, y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto de las subidas salariales, aún elevadas, sobre la inflación”, apostilló.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el mismo día el despido del presidente de la Reserva Federal (Fed) del país, Jerome Powell, y tildó de “completo desastre” sus informes, al tiempo que le reclamó un recorte de los tipos de interés.

“Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el BCE, hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡Su despido no puede esperar!”, manifestó Trump en un mensaje en su red Social Truth.

“Los precios del petróleo han bajado, los alimentos (¡incluso los huevos!) han bajado, y Estados Unidos se está enriqueciendo con aranceles”, aseguró, finalmente, el mandatario estadounidense.

EEUU podría abandonar la mediación Rusia-Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó ayer que si las negociaciones entre Ucrania y Rusia no avanzan, Estados Unidos debe abandonar sus esfuerzos en este proceso. Por su parte, Donald Trump dijo que observa “entusiasmo” por la paz por parte de los dos países y que confía en “conseguir” que las negociaciones sigan avanzando.

EEUU cancela ya subvenciones a Harvard

La secretaria del departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones de dólares a la Universidad de Harvard y exigió un registro detallado de “actividades ilegales y violentas” de estudiantes extranjeros.

500 millones a las arcas por los nuevos aranceles

Los aranceles llamados “recíprocos” por el presidente estadounidense, Donald Trump, han recaudado desde el 5 de abril (cuando entraron en vigor) 500 millones de dólares, una cifra muy inferior a la estimada por el mandatario, de 2.000 millones de dólares diarios.

Japón sale de la Casa Blanca sin acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el “gran progreso” de las negociaciones sobre aranceles que tuvieron lugar miércoles en Washington con la delegación japonesa encabezada por el ministro para la Revitalización Económica, Ryosei Akazawa, pese a que no se logró ningún acuerdo.

Recortes del presupuesto de EEUU en salud

La Administración Trump estaría planeando recortar alrededor de un tercio del presupuesto en salud, además de recudir el gasto en programas y agencias, según informó la cadena CNN.