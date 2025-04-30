El caos se adueña de Rodalies, con solo algunos servicios en Barcelona

La estación de Sants de Barcelona, abarrotada ayer por los efectos generados por el apagón eléctrico del lunes. - ROSA VEIGA / EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies se fue recuperando ayer solo parcialmente, en una nueva jornada de caos y retrasos, tras el apagón eléctrico masivo del lunes con los primeros trenes en las líneas R1, R2, R2Nord, R2Sud, R3, R4, R11 y R16. Mientras, el resto de líneas (R13, R14, R15 y R17) y regionales seguirán suspendidas hasta nuevo aviso.

En cuanto a la alta velocidad, el AVE Figueres-Barcelona-Madrid circulaba ayer, pero no con los horarios habituales, mientras que el AVE en Andalucía se fue recuperando a partir de las 15.50 horas.

El servicio del corredor mediterráneo se inició a las 16:00 horas con tres trenes en sentido sur y cinco en sentido norte. Por último, los primeros trenes de la Larga Distancia en el norte peninsular empezaron a llegar ayer por la tarde a Barcelona.

Por la mañana, Renfe suspendió todo el servicio en Catalunya por “la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para garantizar la circulación”, pese a que en un primer momento preveía restablecerlo con unos servicios mínimos del 60% en la mayoría de las líneas, y con retrasos. El director de Rodalies, Antonio Carmona, explicó, que al iniciarse los primeros trayectos se comprobó que no se podía dar el servicio “con seguridad”.

Un total de 13.391 viajeros afectados por la interrupción de los servicios de larga distancia fueron reubicados en otros trenes a lo largo de la mañana, a medida que se iba recuperando la normalidad en la red ferroviaria tras el apagón.

En la estación de Sants, los usuarios afrontaban ayer la reanudación del servicio con “mucha calma y mucha paciencia”. Así lo describió Eva, una usuaria que iba hacia Gavà en la línea R2. “Que ocurra cuando tenga que pasar, no voy tan lejos y espero poder llegar”, dijo.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) valoró la respuesta del sector aeronáutico durante el apagón eléctrico, una jornada en la que se pudo garantizar la movilidad aérea a pesar de lo inusual de la situación.

Los pasajeros de trenes y aviones podrán reclamar a las compañías los gastos de comida y alojamiento que tuvieron que asumir como consecuencia de las cancelaciones provocadas por el apagón eléctrico, según señaló Facua-Consumidores en Acción, que recordó que las empresas deben encargarse de la asistencia a los afectados.

Mientras, por causa directa o directa al apagón del lunes fallecieron al menos cinco personas. En Taboadela (Ourense) fueron encontrados ayer sin vida un matrimonio de 81 y 77 años y su hijo, de 56. La primera hipótesis apunta a que el origen del monóxido de carbono de un generador activado debajo de la vivienda para suministrar energía a un respirador. Además, una mujer de 46 años que dependía de una máquina que le proporcionaba oxígeno para respirar falleció el lunes en la localidad valenciana de Alzira.

Por otra parte, otra mujer falleció y 13 personas resultaron heridas leves por un incendio en una vivienda del barrio madrileño de Carabanchel, a raíz de una vela encendida.