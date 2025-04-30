Feijóo afirma que la imagen que se ha dado al mundo es “lamentable”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que la imagen que España está dando por el apagón que se produjo el lunes es “cuanto menos lamentable” y criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no asumir el mando después de que varios presidentes autonómicos pidieran la declaración de emergencia nacional. Asimismo, exigió al presidente que “rectifique” y prorrogue la vida útil de las centrales nucleares, una “energía verde de cero emisiones”.

Sánchez y Feijóo mantuvieron ayer una conversación telefónica, 24 horas después del apagón general. Fuentes de la Moncloa apuntaron que fue una una llamada “cordial”, aunque el presidente no compartió con el popular ninguna información que no haya sido publicada antes en los medios.

Varios dirigentes del PP cargaron contra Sánchez, por la gestión del apagón eléctrico y le calificaron como “señor feudal” que “devolvió” a España “a la Edad Media”, a la vez que le acusaron de “no escuchar” los “avisos” sobre posibles cortes de suministro.