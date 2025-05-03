El Dos de Mayo plasma el cisma entre Ayuso y Sánchez

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La celebración institucional del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, puso ayer de manifiesto una vez más la ruptura entre los presidentes estatal (Pedro Sánchez) y autonómica (Isabel Díaz Ayuso), con el Ejército, el Gobierno y el PSOE-M ausentes en el acto de la Puerta del Sol. No fue invitado ningún miembro del Gobierno tras el veto de Díaz Ayuso por la ruptura de la relaciones institucionales entre Sol y Moncloa, después de que el ministerio de Defensa cancelara la tradicional parada militar y el desfile aéreo de la Patrulla Águila, alegando que mo se trata de un acto militar. La ausencia del Ejército, que solo participó en la ofrenda floral en el cementerio de la Florida, estuvo presente en el discurso de Díaz Ayuso. “Este año el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas”, lamentó. Ayuso sí había invitado a las portavoces del PSOE-M en la Asamblea y el ayuntamiento. Pero no acudieron y los socialistas organizaron una celebración alternativa, a la que asistió el secretario general del PSOE-M, Óscar López. Dijo que quiso celebrar el Dos de Mayo “en una fiesta moderna alejada del sectarismo ya conocido”.