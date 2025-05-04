El Gobierno aparta a Red Eléctrica de la investigación de las causas del gran apagón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El comité para el análisis del apagón del pasado lunes, que se reunió ayer por segunda vez en cinco días bajo la presidencia Sara Aagesen, titular de las competencias en energía del Gobierno central, acordó poner en marcha dos grupos de trabajo para tratar de esclarecer las causas del incidente: uno centrará su trabajo en un eventual error técnico y otro analizará la posible existencia de un ciberataque.

El primer grupo, el que se centra en la operativa del sistema eléctrico, está coordinado por personal del Miteco (ministerio para la Transición Ecológica) y cuenta con representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en calidad de invitados.

El segundo grupo aúna esfuerzos en el ámbito de sistemas digitales y ciberseguridad bajo la coordinación del ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López.

La creación de ambos se acordó en la primera reunión del comité, hace unos días, según fuentes del Miteco.

Las mismas fuentes expusieron que en el comité de investigación hay representantes de Presidencia del Gobierno a través del Departamento de Seguridad Nacional y de otros ministerios como Defensa, con el Centro Nacional de Inteligencia y el Estado Mayo, e Interior, con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética, y otras entidades, como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.

Ni entre los miembros del comité ni entre los que integran los grupos de trabajo como invitados hay nadie de Red Eléctrica, el operador de la red de transporte de alta tensión, en el que el Estado solo conserva un 20% de las acciones (aunque decide la presidencia, hoy para la exministra Beatriz Corredor).

De hecho, su funcionamiento es uno de los que se encuentra bajo investigación, ya que su infraestructura enlaza la producción con la red de distribución de las compañías. La empresa descartó esta semana la tesis del ciberataque, que sigue viva.

La mayoría de ciudadanos ve “insuficientes” las explicaciones oficiales

Un 59,6% de los ciudadanos considera que la información que fue dando el Gobierno durante el apagón del lunes “fue insuficiente”, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 28,4 % considera que la información facilitada por el Ejecutivo fue suficiente, señala el avance de la citada encuesta, elaborada entre los días 29 y 30 de abril a partir de 1.752 entrevistas realizadas por teléfono en las 47 provincias en las que se sufrió el apagón. Tiene un margen de error del 2,4%. La misma encuesta señala que un 78 % de los ciudadanos no tuvo miedo, y solo un 21% llegó a padecerlo. Dentro del grupo de los que creen que la información del Gobierno de España fue insuficiente, el 38,4% (22,8% del total) afirma que habría hecho falta “más información sobre las causas del apagón”, un 26,3% (15,6%) que hubiese sido necesaria “más información sobre cuándo se iba a restablecer el suministro eléctrico” y un 24,1% (14,3%) que hubiese sido necesario “mayor rapidez” a la hora de comparecer. Esas percepciones contrastan con las que generaron los ciudadanos de a pie, ya que el 82,2% valora “muy bien o bien” el comportamiento de sus vecinos y de las personas con las que coincidió durante el apagón, y solo un 3,8% considera que su actitud puede considerarse como mala o muy mala. En cuanto a las posibles causas, el 46,2% de los encuestados cree que se debió a un accidente o fallo en el sistema eléctrico, mientras que un 26,6% lo achaca a un acto deliberado de alguien, como por ejemplo un ciberataque. Por otra parte, solo un 41,6 % echó en falta en su hogar alguna cosa o elemento durante el tiempo que duró el apagón. Por otro lado, a la pregunta de “¿qué echó Ud. más en falta durante el tiempo que duró el apagón”, un 60% sitúa “la falta de electricidad en su casa” para tareas como cocinar o mantener la nevera. Por otro lado, el CIS incluyó en la encuesta un apartado dedicado a la intención de voto de los encuestados, que situó al PSOE como partido más votado en unas elecciones generales con un 34,8% de los votos frente al 27,5% del PP.