Merz no obtiene los apoyos necesarios en la primera ronda para ser el nuevo canciller alemán, un hecho sin precedentes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, no ha obtenido los apoyos necesarios en la primera ronda para convertirse en el nuevo canciller alemán, un hecho que hasta ahora no se había producido. En una votación celebrada este martes en el Bundestag, Merz ha conseguido 310 votos a favor, seis por debajo de la mayoría necesaria para convertirse en el nuevo jefe del ejecutivo alemán. Ahora, la cámara baja alemana dispone de un máximo de 14 días para volver a votar al líder de la CDU o un nuevo candidato por mayoría absoluta en una segunda vuelta. El resultado de este martes representa una gran sorpresa para los conservadores, que justo este lunes firmaron un acuerdo de coalición con los socialdemócratas -juntos sumaban 328 escaños- para que Merz fuera canciller.

Según los resultados de la votación, Merz ha obtenido 310 votos a favor, 307 votos en contra y tres abstenciones, mientras que un voto ha sido inválido y nueve diputados estaban ausentes. El recuento supone todo un revés para el aspirante a nuevo canciller, que daba por hecha su elección. Justo después de que este lunes su partido y el SPD firmaran el acuerdo de coalición, Merz ya posicionaba como jefe de un ejecutivo con voluntad que la voz de Alemania "se hiciera escuchar a Europa y al mundo". Además, tanto la CDU-CSU como el SPD habían anunciado qué carteras ocuparían los miembros sus respectivos partidos dentro del nuevo ejecutivo.

El inesperado desenlace de la votación, sin embargo, no implica que Merz pierda toda opción de ser canciller. Según indica el reglamento, el Bundestag dispone de un máximo de 14 días para elegir a un candidato en una segunda votación, que tanto puede volver a ser el líder de la CDU como una figura alternativa. En este caso, también habría que obtener una mayoría absoluta para convertirse en canciller.

Si esta segunda votación fracasara, entonces el Bundestag celebraría una tercera votación. Aquí, Merz también podría presentarse -u otro candidato-, con la diferencia que sólo habría que obtener una mayoría simple -más votos a favor que votos en contra- para ser designado oficialmente canciller alemán.

A estas alturas, se desconoce cuándo se celebraría la segunda ronda de votaciones, aunque portavoces de la CDU consultados por la prensa alemana descartan que esta tenga lugar este mismo martes. No obstante, los mismos medios indican que, si una mayoría de dos tercios del Bundestag lo acuerda, la segunda vuelta se podría celebrar a lo largo de esta semana, incluso este mismo miércoles.