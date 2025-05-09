Putin y Xi Jinping fortalecen su alianza en el Kremlin

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron ayer en Moscú la víspera de la celebración del Día de la Victoria. La visita al Kremlin durará cuatro días, y sirvió como muestra de la estrecha relación entre los dos gobiernos, que se encuentra en el mejor momento de su historia. Ambos líderes señalaron la importancia de “fortalecer la confianza política mutua e intensificar la cooperación estratégica, además de seguir siendo socios fiables”. Según Putin, en 2024 el volumen comercial entre los dos países alcanzó la cifra récord de 245.000 millones de dólares, una alianza clave en el contexto arancelario actual.

Rusia celebra hoy en la Plaza Roja de Moscú el Día de la Victoria, conmemorando el triunfo de la Unión Soviética y los Aliados frente a la Alemania Nazi hace ochenta años. Recibirá, además de Xi Jinping, a varios líderes internacionales como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, o el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Putin quiere mostrar su fortaleza después de las declaraciones de hace unos días del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no garantizaba la seguridad de los asistentes al acto, rechazando el alto al fuego de tres días propuesto por el presidente ruso. El gobierno ucraniano asimismo lo acusó ayer de romper la tregua en más de 700 ocasiones.

También se conmemoró ayer el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa en países como Alemania, que apartó a Rusia de la ceremonia por tercer año consecutivo, y también en Reino Unido, que contó con la presencia del tataranieto de Winston Churchill, elegido para encender la vela por el Día de la Victoria en Europa (VE-Day) en Londres.