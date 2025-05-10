Respaldo unánime de la iglesia leridana al pontífice

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, celebró ayer el primer mensaje transmitido por el nuevo papa en la bendición urbi et orbe que hizo desde el balcón de San Pedro del Vaticano, un mensaje en el que instó a trabajar para conseguir “una paz desarmada y desarmante” y para “tender puentes”. “Resuena el magisterio último del papa Francisco”, indicó Vives. Con todo, el arzobispo de Urgell consideró que Prevost no debe ser un “clon” de Jorge Bergoglio y subrayó que tendrá una “nueva manera de hacer”, pero sí esperó a que continúe “el legado del papa Francisco” como se ha pedido desde muchos rincones de la Iglesia.

El obispo de Solsona, Francisco Conesa, subrayó que León XIV “es un hombre sencillo, de muy buen trato” y se mostró convencido de que será “un gran papa para la Iglesia”. Conoció personalmente a Robert Prevost durante el Sínodo de octubre de 2023 y 2024. Cree que, con la elección del nombre de León XIV, quiso “conectar” con el pontificado de León XIII, “que fue un papa muy social y del mundo obrero”. El obispo de Lleida, Salvador Giménez, admitió que es “muy difícil aventurar” si León XIV seguirá la línea marcada por el papa Francisco, como declaró la víspera a SEGRE, pero opinó que “su experiencia es muy rica y muy variada, y sí sabe interpretar los signos del tiempo”. “Es una persona con una visión muy amplia y suponemos que hará lo mejor para la Iglesia y para todo el mundo”, expresó Giménez.