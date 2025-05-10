Se levanta el confinamiento por la nube tóxica pero se mantienen recomendaciones de precaución en Vilanova i la Geltrú y Roquetes
Se pasa de emergencia a alerta pero Interior avisa que se puede volver a confinar si las condiciones de humo y viento cambian
L'incendi de Vilanova i la Geltrú continua actiu. Està confinat a la nau de productes per a piscines i treballem amb l'objectiu d'evitar la propagació a les naus adjacents.— Bombers (@bomberscat) May 10, 2025
No consten ferits
Hi ha 25 🚒 #bomberscat amb #GRIT #GROS #UCM mobilitzades#PLASEQCAT @emergenciescat pic.twitter.com/AbwrXBu58e
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha explicado que se ha levantado ya el confinamiento de Vilanova i la Geltrú, Roquetes, Cubelles, Cunit y Calafell, decretado después del incendio en una fábrica que ha provocado una columna de humo tóxico. Después de disminuir la densidad del humo y de cambiar el viento, los servicios de emergencia han decidido levantar el confinamiento pero manteniendo “recomendaciones” y “precauciones” en Vilanova y Roquetes, especialmente para personas delicadas de salud. A estas alturas, Protección Civil ha pasado de un estado de emergencia a una de alarma, rebajando así el riesgo decretado, pero sin embargo, mantienen que se podría volver a medidas de confinamiento si cambian las condiciones de la columna de humo o la dirección del viento.