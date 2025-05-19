La nueva ofensiva israelí sobre Gaza causa más de 300 fallecidos desde el viernes

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron en doce horas, desde la medianoche del sábado hasta el mediodía de ayer, a al menos 107 personas, según informó el ministerio de Salud gazatí. Munir Al Bursh, director general del ministerio que forma parte del gobierno gazatí de Hamás, indicó que los muertos ayer se produjeron en varias zonas de la Franja: 28 en el norte, 8 en Ciudad de Gaza, 21 en el centro del enclave y 50 en el sur. Uno de los últimos ataques se produjo la noche del sábado con drones contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en Mawasi (sur de Gaza), zona que hasta que rompió la tregua calificaba como “segura” y en la que siguen hacinadas cientos de miles de personas, según las cifras de las autoridades sanitarias. Allí se produjeron al menos 34 muertos, en un campamento de refugiados erigido junto a la clínica de campo del Hospital Kuwatí en Mawasi, que poco después del ataque anunciaba la suspensión de sus servicios quirúrgicos.

Las imágenes difundidas subidas por los gazatíes en redes sociales muestran el caos posterior al ataque, con cientos de personas sacando heridos y cadáveres de entre los restos mientras otros tratan de apagar con arena (Mawasi está en la costa) los incendios provocados por el bombardeo.

El ataque forma parte de la escalada israelí de la ofensiva “extensiva” sobre Gaza, con cerca de 200 fallecidos entre el viernes y el sábado, de la mano del avance de las tropas para ocupar más territorio en el enclave palestino, en una nueva incursión apodada “Carros de Gedeón”. Uno de los lugares a los que se extendió la operación terrestre es Deir al Balah, en el centro de Gaza. Las tropas nunca habían entrado allí desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, y la ciudad es el centro de operaciones de muchas ONG y agencias internacionales en la Franja.

En los últimos dos meses la cifra la palestinos muertos en bombardeos israelíes asciende a al menos 3.300 y a cerca de 53.300 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su represalia sobre la Franja por el ataque liderado por Hamás ese mismo día, en el que cerca de 1.200 personas murieron en territorio israelí y otras 251 fueron secuestradas por los milicianos.

El jefe para Palestina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jonathan Whittall, confirmó ayer en X que los ataques aéreos y las operaciones terrestres se han intensificado “a un ritmo alarmante en Gaza” y calificó de “decisiones políticas” el bloqueo a la entrada de suministros y los obstáculos para salvar vidas.

Las acciones israelíes no solo han provocado una creciente condena internacional, sino que incluso académicos renombrados en todo el mundo en esta materia ya describen como acciones “genocidas” lo que Israel continúa haciendo en Gaza.