La UE y Londres pactan las bases de una nueva relación en el post Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron ayer en su cumbre de Londres, la primera desde el Brexit, “una nueva Asociación Estratégica”, basada en los valores compartidos y el compromiso de cooperación. El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró en Londres una reunión con los líderes del club comunitario para sellar un acuerdo bilateral sobre diversos ámbitos, como defensa, fronteras y pesca. Según las prioridades de la nueva Asociación Estratégica, el Reino Unido y el club comunitario ratifican la firme apuesta por el orden internacional basado en normas, con la ONU como eje central, y a los principios fundamentales de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. También defiende la estabilidad económica mundial, con un comercio libre, sostenible, justo y abierto, de acuerdo con los valores compartidos, así como la importancia de la cooperación con todos los socios comerciales.

El acuerdo facilita la entrada de barcos europeos a los caladeros británicos durante 12 años, hasta el 2038. Prevé agilizar las exportaciones británicas hacia la UE, con procesos de estandarización de la producción alimentaria y los controles veterinarios en la frontera. Londres y Bruselas se comprometen a “caminar hacia” la vuelta de Reino Unido al programa Erasmus+. La “asociación” estratégica permitirá a Reino Unido participar en el fondo de defensa comunitario, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y lo destacó como una “oportunidad” para su industria y una apuesta también en el apoyo común a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia.

El comisario de Comercio y negociador de la UE con Reino Unido, Maros Sefcovic, pidió al ministro de Exteriores británico, David Lammy, aprovechar el “impulso” de la cumbre de ayer para concluir un acuerdo sobre Gibraltar, cuyo estatus con respecto a la UE lleva cinco años en un limbo.

La líder de la oposición en Reino Unido, la diputada conservadora Kemi Badenoch, se declaró “patidifusa” por los acuerdos con la UE, que considera suponen “volver a la casilla de salida” en lugar de aprovechar las “oportunidades” que supuso el Brexit.