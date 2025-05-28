Tres detenidos por el apuñalamiento a un hombre en Cambrils

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Policía Local de Cambrils y los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas por el apuñalamiento a un hombre este miércoles en Cambrils (Baix Camp). Los hechos han pasado a las tres y media de la tarde en la calle Robert Gerhard, junto al parque del Pescador, cuando un hombre ha sido agredido por la espalda con arma blanca, según han confirmado fuentes policiales a la ACN.

La víctima ha resultado herida y después de ser atendida por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas en el lugar de los hechos, ha sido trasladada al hospital. Su vida no correría peligro. Los arrestados y la víctima se conocerían, según las primeras investigaciones.