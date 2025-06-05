La central nuclear Ascó I notifica un fallo en su recinto de contención

Imagen de archivo de la torre de refrigeración de la central nuclear de Ascó I.EFE/Jaume Sellart

La central nuclear de Ascó, en Tarragona, ha notificado este jueves al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) el inicio de la secuencia de parada de su unidad I durante esta madrugada debido a un incremento del nivel de los sumideros interiores del recinto de contención.

"Por criterios de protección radiológica, no se puede acceder en operación a potencia a la zona para determinar su procedencia", informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav).

La incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medioambiente.

"Una vez la planta se encuentre en Modo 3 (espera caliente) se llevará a cabo una inspección visual detallada para evaluar acciones a realizar", explica Anav.