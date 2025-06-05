La central nuclear Ascó I notifica un fallo en su recinto de contención
Debido a un incremento del nivel de los sumideros interiores y la incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación
La central nuclear de Ascó, en Tarragona, ha notificado este jueves al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) el inicio de la secuencia de parada de su unidad I durante esta madrugada debido a un incremento del nivel de los sumideros interiores del recinto de contención.
"Por criterios de protección radiológica, no se puede acceder en operación a potencia a la zona para determinar su procedencia", informa la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav).
La incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medioambiente.
"Una vez la planta se encuentre en Modo 3 (espera caliente) se llevará a cabo una inspección visual detallada para evaluar acciones a realizar", explica Anav.