Ábalos podría haber admitido mordidas en adjudicaciones

El exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que la UCO registrara su domicilio. - ANA ESCOBAR

Publicado por REDACCIÓ

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos en València por orden del Tribunal Supremo, además de constructoras en Navarra presuntamente beneficiadas con amaños de obra pública. Los agentes, que finalizaron el registro poco antes de las 17 horas, clonaron varios de sus dispositivos y abandonaron la vivienda portando cajas, maletines y maletas.

El Tribunal Supremo ordenó el registro a raíz de unas grabaciones halladas en el móvil de Koldo García, ex asesor ministerial de Ábalos y también investigado, en las que el exministro reconocería haber recibido un “beneficio económico” a cambio de adjudicaciones de obra pública, que se habrían producido por la “eventualmente ilícita intervención” de Ábalos. La Guardia Civil buscó documentación sobre contratos de obra civil, relacionada con las supuestas comisiones del ‘Caso Koldo’.

Ábalos, que estuvo presente en el registro de su casa –que duró nueve horas–, defendió su inocencia y aseguró que “hay más sospechas que indicios” contra él.