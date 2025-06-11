Amnistiados casi 40 cargos del Govern de Puigdemont procesados por organizar el 1-O

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del 1-O, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en que estaba investigado por la promoción exterior del procés.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía, y revoca la resolución de la jueza instructora que acordaba dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum unilateral del 1-O.