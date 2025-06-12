Publicado por ep Creado: Actualizado:

Andorra y Catalunya estudiarán crear una "zona económica especial" en Organyà para que pueda convertirse en un polo económico entre Andorra, la comarca del Alt Urgell y otros territorios vecinos. Lo han anunciado el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una rueda de prensa conjunta posterior a la primera visita oficial del político catalán al Principado.

Según Espot, se trata de un proyecto "muy interesante y absolutamente prioritario" que permitiría que empresas de alto valor añadido de Andorra y de otros territorios pudieran instalarse en una área industrial propiedad del Institut Català del Sòl (Incasòl).

De hecho, ha recordado que uno de los problemas que tiene el Principado es la escasez de terreno, especialmente de tipo industrial, y ha apuntado que para desarrollar el proyecto será necesario trabajar también con el Gobierno español porque para generar interés entre las empresas andorranas el espacio deberá ser "competitivo des del punto de vista de la fiscalidad".

Por su parte, Illa ha destacado que el Ayuntamiento de Organyà está decidido a desarrollar el polígono y considera que el proyecto aportaría "prosperidad" en todo el territorio pirenaico. Así, ha mostrado su compromiso a trabajar para fortalecer la relación entre Catalunya y Andorra, convencido de que lo que es bueno para Catalunya "también lo es para Andorra" y viceversa, y también ha citado la creación de un ámbito funcional Pirineos-Andorra.

Ampliación de la N-145

En cuestiones de movilidad, Espot ha agradecido la voluntad de la Generalitat de mejorar el acceso a Andorra a través de la N-145, y por este motivo ambos ejecutivos pedirán al Gobierno español que evalúe la ampliación de la carretera con un tercer carril. Igualmente, por parte andorrana se ha celebrado la implicación de Catalunya para estudiar la viabilidad de un tranvía de conexión entre la Seu d'Urgell y Andorra, una proyecto que Illa ha dejado claro que no es "para mañana".

Otros aspectos

También han citado otras cuestiones de interés común que se han tratado en una reunión de trabajo que se ha llevado a cabo entre ambas delegaciones para dar cumplimiento al plan de trabajo 2024-2026 que se fijó el año pasado en la primera reunión entre las autoridades andorranas y catalanas. Así, han subrayado la colaboración en materia sanitaria y también se ha acordado profundizar en el grupo de trabajo sobre vivienda para alinear las políticas en este ámbito que consideren "un reto compartido".