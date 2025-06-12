Sin rastro de supervivientes del avión siniestrado con 242 pasajeros en la India

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Los equipos de emergencia que trabajan en la zona del siniestro del vuelo AI171 de Air India en la ciudad de Ahmedabad no han encontrado rastro de supervivientes entre las 242 personas que viajaban a bordo, según confirmaron a EFE fuentes del operativo de rescate, en una jornada que se ha saldado también con al menos cinco muertos en tierra.

Con las búsquedas todavía en marcha entre los restos del fuselaje, de momento "no hay rastro de supervivientes", afirmó una fuente de los equipos de rescate que pidió mantener el anonimato.

La misma fuente precisó que las labores continúan en la zona pero que las esperanzas de hallar personas con vida ya son muy bajas, mientras que decenas de cuerpos han sido recuperados del lugar del siniestro.

El Boeing 787-8 Dreamliner, con 230 pasajeros y 12 tripulantes, se dirigía a Londres cuando se precipitó a tierra minutos después de despegar. La tripulación había emitido una llamada de emergencia "MAYDAY" momentos antes de que se perdiera el contacto.

El accidente se convirtió en una catástrofe mayor al impactar la aeronave contra una residencia de estudiantes del BJ Medical College. Las cinco víctimas mortales confirmadas hasta ahora eran cuatro estudiantes y un médico residente que se encontraban en el edificio. Por el momento, ninguna autoridad ha emitido una cifra oficial de víctimas del avión.

Al menos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense viajaban en el vuelo, según informó la aerolínea.

El informe de los controladores aéreos precisa que el avión despegó de la pista 23 a las 13:38 hora local india (08:08 GMT), según el regulador. Inmediatamente después, la tripulación emitió la llamada de emergencia, pero no volvió a responder a las comunicaciones antes de precipitarse en el exterior del perímetro del aeropuerto.