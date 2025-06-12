El Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar ante "consistentes indicios" en su contra

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntariamente el 25 de junio al encontrar "consistentes indicios" de su "posible participación" en una "aparente" adjudicación indebida de obras públicas y "a cambio de precio". Esos indicios, explica el juez en su auto, aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y apuntan a que el dirigente socialista habría actuado presuntamente "en connivencia" con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, en una adjudicación presuntamente irregular de "determinadas obras públicas". Esto, "en los términos meramente indiciarios y con el carácter provisional" de esta fase de la causa "podría constituir sendos delitos de integración en organización criminal y cohecho", explica el juez encargado de la instrucción del denominado caso Koldo.

Como Santos Cerdán es aforado al ser diputado del Congreso, el magistrado le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente asistido de abogado el 25 de junio, como paso previo a decidir si activa el trámite de cursar un suplicatorio ante la Cámara Baja. Y al revelar este informe "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican también a Ábalos y a su exasesor, el juez cita a ambos a declarar el próximo 24 de junio.

Todo ello en un auto en el que levanta parcialmente el secreto de la causa y pone fin a la pieza separada en la que se encuadra el citado informe, fechado el 5 de junio y que desencadenó en los registros policiales del martes a la casa del exministro Ábalos y a empresas de Navarra, Vizcaya, Valencia y Granada.

Respecto a Santos Cerdán, el juez explica que procedería ahora elevar a la Sala de admisión del Supremo una exposición razonada para que determine si advierte la existencia de indicios bastantes para justificar el inicio de la correspondiente causa penal contra el número tres del PSOE. El mencionado informe del que habla el juez contiene "ciertas grabaciones" que guardaba Koldo García en dispositivos incautados por la Guardia Civil que salpicarían también a Santos Cerdán.

La UCO se apoya en estas grabaciones sobre presuntas adjudicaciones públicas e identifica indiciariamente obras que podrían haber sido adjudicadas "indebidamente" con la supuesta intervención de Ábalos, quien habría participado en ellas, "puesto de acuerdo con terceros" y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, "a cambio de un precio o compensación económica, según el auto que dio el visto bueno a los registros. Tras conocerse las noticias que apuntaban a una conversación en la que Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán hablarían de una supuesta deuda contraída por empresas adjudicatarias, el número tres del PSOE ha asegurado este jueves que no ha participado en conversaciones de este tipo ni ha amañado contratos. Desde el PSOE, señalan que hablarán cuando lean el informe.