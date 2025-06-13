Israel ataca Irán con bombardeos a gran escala y avisa de que la operación durará "tantos días como haga falta"

Mapa de situación de Israel y el Irán en medio de la actual escalada de tensiónGuifré Jordan / ACN

Israel ha iniciado esta madrugada un ataque a gran escala contra Irán, con bombardeos en varios puntos del país. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que la operación pretende "revertir la amenaza iraní a la misma existencia de Israel", y que los ataques continuarán "tantos días como haga falta". Según el ejército israelí (IDF) Irán "está más cerca que nunca de obtener el arma nuclear". "Armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní son una amenaza existencial para el estado de Israel", apunta el IDF, que dice que tiene "la obligación" de actuar para "defender" el país. El ayatolá Jamenei ha avisado de una "respuesta contundente" a los bombardeos "perversos" de Tel-Aviv, que dice que han afectado zonas residenciales.

En un vídeo en inglés, Netanyahu ha asegurado que Irán "ha dicho abiertamente que quiere la destrucción" de Israel. "Ahora apoyan este discurso genocida con un programa para desarrollar armas nucleares", ha dicho el primer ministro israelí, argumentando que Teherán tiene uranio enriquecido para hacer hasta "9 bombas nucleares" y recientemente ha dado "pasos nunca dados".

"Podrían tener un arma nuclear en poco tiempo, un año o menos, pocos meses", ha asegurado para justificar sus bombardeos. Según Netanyahu, Israel "no permitirá que el régimen más peligroso del mundo tenga las armas más peligrosas" porque eso supondría una "pesadilla nuclear para las ciudades de Europa y, eventualmente, para los Estados Unidos".

Altos mandos muertos

Con sus ataques, Israel ha matado al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Hossein Salami, y otros altos cargos militares y civiles, según confirman tanto el mismo ejército israelí como la agencia iraní de noticias IRNA.

El ejército israelí ha precisado que más de 200 aviones de combate han participado de los bombardeos, que han tenido un centenar de objetivos por todo el país. Según el IDF, se trata de objetivos militares y nucleares.

Por su parte, Irán advierte que Israel pagará "un alto precio" por los ataques, que asegura que han afectado zonas residenciales y que además de matar algunos de sus mandos habrían provocado muertes civiles, según los medios estatales. En este sentido, afirma que los bombardeos han impactado contra "zonas residenciales" en varios municipios, incluida la capital, Teherán.

Los medios israelíes aseguran que Irán ha iniciado un ataque con drones contra Israel, que el ejército habría podido neutralizar.