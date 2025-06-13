Las protestas anti-redadas se extienden por EEUU

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades estadounidenses informaron de decenas de detenciones durante la madrugada del miércoles tras manifestaciones en contra de las deportaciones de migrantes en varias ciudades del país. Los Ángeles, el epicentro de las protestas, vivió su segunda noche de toque de queda, que fue desafiado por varios manifestantes concentrados frente al ayuntamiento. Un comandante de las tropas de la Guardia Nacional desplegada en la ciudad aseguró que los militares tienen una “autorización temporal” para detener a civiles.

El presidente de EEUU, Donald Trump, reprochó al gobernador de California no darle “las gracias” por “salvarle el culo”. Trump, sin embargo, anunció que habría “cambios” en la política migratoria a causa de las quejas de empresarios y agricultores, que pierden a “excelentes trabajadores”.