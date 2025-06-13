Se hacen públicos los audios de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El día siguiente del levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada del 'caso Koldo' se han hecho públicos los archivos de audio que relatan el papel del ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Son los ocho documentos grabados entre 2019 y 2023 por Koldo García y acompañados de transcripciones que constan en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juez instructor, Leopoldo Puente. Entre los audios, hay uno en que se puede oir como Koldo pide dinero a Cerdán para el exministro Ábalos. Cerdán pregunta a Koldo: "¿Cuánto le dimos?", y Koldo responde: "60". El exnúmero tres del PSOE replica: "Tienen que quedar allí, eran 50 y 10 para ti".

En el mismo audio, grabado el 22 de abril del 2019, Koldo García y Santos Cerdán siguen conversando sobre cantidades que supuestamente son fruto de comisiones ilegales para la adjudicación de obra pública.

Koldo dice a Cerdán que "él tiene que frenar" porque "sé cuándo está, cómo está, y tengo que calcular mucho los tiempos". "No podemos ir con tonterías de estas con lo que se le debe". Santos pregunta por la cantidad, y Koldo responde "150... ¿sí señor, y a mí, a mí 50, ha quedado claro, verdad? ¿Me ayudarás? Ya sabes que soy fácil". Santos responde: "Claro está, en todo lo que pueda".

El documento también incluye una conversación sobre la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteres, Javier Herrero. Koldo avisa a Cerdán de que se los quieren "cargar" y alerta de que, si pasa, Herrero "explicará lo que hay".

Otro de los documentos recoge una conversación entre Koldo y Ábalos donde los dos desgranan presiones a Pardo de Vera i Herrero para que Víctor de Aldama gestione los contratos de obra pública a cambio de comisiones.

"Tenemos 2010", y "quedan otros 210 y los bajos". Según se desprende de la conversación, las obras iban a las empresas Acciona y Sacyr. En un momento de la conversación, Ábalos dice a Koldo: "Habla con Santos Cerdán".

Koldo y Santos Cerdán también conversan sobre supuestos pagos irregulares en dos otras conversaciones. Según Koldo, la trama debe a Ábalos 350.000 euros de las licitaciones de Sant Feliu y 'El Mayor'.

Y todavía en otro, Koldo, Santos Cerdán y Ábalos hacen recuento de las supuestas decomisen y hacen menciones a empresas. Koldo explica que se ha entregado a Ábalos "450 en tres sobres".

En este punto, Santos intenta evitar que Koldo hable sobre las supuestas comisiones. "Que no lo digo, que yo llevo el papel y lo apuntamos y lo vemos, punto". Pero Koldo insiste: "De acuerdo. 50 las otras dos, que son la vieja...", y Cerdán lo corta: "que no quiero que hables de eso, que no se habla".

En el mismo documento, Koldo concluye: "70", Ábalos dice: "por favor", y Cerdán cierra: "qué sí. Ya está, que no hay que decir tantas cosas... se pone, se ve y se rompe".