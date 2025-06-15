Estabilizado un fuego que cortaba el paso a Cadaqués

Imagen del incendio que provocó el corte de carretera que da acceso a Cadaqués. - BOMBEROS DE LA GENERALITAT

Los Bomberos de la Generalitat lograron estabilizar a media tarde de ayer un fuego en Cadaqués, que estaba afectando una zona rodeada de viñedos y vegetación.

Sin embargo, los Bomberos mantenían en la zona un dispositivo con un total de 34 dotaciones, 25 terrestres y nueve de aéreas. A raíz del fuego, la carretera de acceso a la localidad, la GI-614 quedó cortada en ambos sentidos de la marcha durante horas.

El aviso del incendio se recibió sobre las 11.53 horas de ayer. Según explicaron fuentes de los agentes rurales, todo apunta a que el incendio fue causado de forma fortuita por el uso de una desbrozadora mientras se realizaban labores agrícolas y afectó a al menos unas 14,5 hectáreas.

Los Mossos d’Esquadra reabrieron el paso de vehículos a la carretera de acceso a Cadaqués, la GI-614, pocos minutos después de las cinco de la tarde de ayer.

El tráfico rodado se fue regulando conjuntamente con la Policía Local y se fue permitiendo paulatinamente la entrada de vehículos en la vía de cinco en cinco, en ambos sentidos de la marcha.