Israel amenaza a Irán con “quemar Teherán” si continúa atacando

Equipos de rescate trabajan en el exterior de un edificio alcanzado por un ataque israelí en Teherán. - EUROPA PRESS / CONTACTO / IRCS

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, advirtió ayer que si los ataques con misiles contra el país continúan “Teherán arderá”. El aviso de Katz llegó después de un nuevo día de ataques mutuos entre Israel e Irán de que escalan todavía la peligrosa tensión en Oriente Próximo. Por la noche, las alarmas se reactivaron en Israel ante el ataque de nuevos misiles iranís, según Tel Aviv

Un alto oficial militar israelí afirmó además que el “camino hacia Teherán está abierto” y que los cazas israelíes movilizados en esta ofensiva aérea cuentan con una ruta segura para operar en su espacio aéreo después de haber destruido buena parte de los sistemas de defensa de la capital iraní.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que “atacaremos todos los sitios y objetivos del régimen de los ayatolás”.

En las últimas horas, medios estatales iraníes informaron que los ataques hebreos habían causado 60 muertos, entre ellos niños, cifra que no está claro si se añade a los 78 fallecidos confirmados por su embajador en la ONU horas antes.

En Israel, los bombardeos iraníes causaron al menos tres víctimas mortales y decenas de heridos, según las autoridades locales. Asimismo, el ataque aéreo israelí efectuado contra el centro de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro-oeste de Irán, no habría dejado daños de consideración ni tampoco hay constancia de contaminación radiactiva, según aseguró este sábado la Organización para la Energía Atómica, la agencia nuclear de la república islámica.

Desde Teherán, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que habrá una respuesta militar “más dura” contra Israel en caso de que se repita la “agresión sionista”. Además, el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, anunció que las conversaciones nucleares previstas para hoy, domingo, en Mascate entre Irán y Estados Unidos “no se celebrarán” tras los ataques de Israel contra Irán.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el peligro de la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras la operación militar israelí.