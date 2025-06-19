POLÍTICA
Illa: “Una mayoría de catalanes está a favor de ampliar El Prat”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer en la sesión de control al Govern en el Parlament que considera que “una mayoría” de los catalanes están a favor de la decisión del Govern de ampliar el Aeropuerto de Barcelona. Asimismo, el también líder del PSC aseguró que el Govern cumplirá los acuerdos sobre la financiación singular para Catalunya, y que iría bien que hubiera un “consenso amplio” en el Parlament sobre esta cuestión.