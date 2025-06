Cerdán dice en el Supremo que es víctima de una "persecución" política

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha afirmado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que es víctima de una "persecución" política por su papel clave en las negociaciones del gobierno español con las formaciones independentistas. Durante la declaración de más de una hora de este lunes, ha negado haber participado en ninguna trama de adjudicación ilegal de contratos públicos y ha apuntado que los audios que constan en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y que lo incriminan están descontextualizados y se enmarcan en una campaña del "barro" contra él y contra el PSOE.

Según fuentes jurídicas, también ha augurado que el próximo objetivo de esta campaña será el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La fiscalía ha pedido para él prisión sin fianza por riesgo de huida y de destrucción de pruebas, y la acusación popular añade el riesgo de reiteración delictiva de blanqueo de dinero.

En la declaración de este lunes, Cerdán sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, Benet Salellas. No ha contestado a las cuestiones formuladas por la acusación popular que encabeza el PP, ni tampoco de la fiscalía anticorrupción. Además de presentarse como víctima de una caza de brujas, Cerdán ha justificado ante el juez que no elevara a escritura pública la compra por 6.000 euros del 45% de la empresa Servinabar. Según ha explicado, cuando se planteaba dejar la política su mujer lo convenció de no saltar al mundo empresarial. Por eso, según ha explicado, pidió a su socio, Antxon Alonso, que rompiera el documento privado, cosa que este no hizo.

El exnúmero dos del PSOE está a la espera de la decisión del juez, que tiene que determinar si ingresa en la prisión, como pide la acusación popular y la fiscalía anticorrupción, o bien si dicta sólo medidas cautelares, como impuso el exministro a José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.