Mínguez acusa a Feijóo de dar un "volantazo hacia la ultraderecha" renunciando a los cordones sanitarios a Vox

La nueva portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dar un "volantazo hacia la ultraderecha" con su decisión de renunciar a los cordones sanitarios a Vox. "El PP no hace un viaje al centro", ha avisado Mínguez en respuesta al discurso de cierre que Feijóo hizo ayer en el 21.º congreso de los populares. Por otra parte, ha asegurado que con el "nivel de exigencia" que hay en el partido socialista, Feijóo habría sido expulsado "hace años" por "haber coqueteado con el narcotráfico". Con respecto al comité federal celebrado por el PSOE este sábado, ha dicho que ha dejado al partido "reforzado y con ganas de continuar". "El más feminista de los últimos años", ha recalcado.

Para el PSOE, que esta mañana ha reunido a su nueva ejecutiva, el fin de semana ha demostrado que los dos grandes partidos españoles tienen maneras opuestas de entender la política. "Un PP sin debate, primarias y con aplausos vergonzosos a Mazón y Ayuso", ha expuesto Mínguez lamentando la apuesta permanente de Génova "por el insulto". En el PSOE, por el contrario, destacan que el comité federal que celebraron el sábado exhibió un Pedro Sánchez "abierto, honesto, sincero y comprometido".

"La hoja de servicios de este gobierno no es que sea buena o mejorable, es que es espectacular", ha aseverado Mínguez poniendo de ejemplo los datos sociales, de empleo o evolución económica de España desde que gobierna Sánchez. Además, ha defendido que el PSOE "se ha renovado y reforzado" y "da la cara" ante la crisis abierta por el 'caso Cerdán'. "No somos iguales, y no permitiremos que se nos compare", ha concluido.

Respuesta al PP

Según Mínguez, el PP ha escenificado este fin de semana un giro a la derecha con la aprobación de sus ponencias y los discursos de Feijóo, José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso. "Han renunciado a la política del centro y presentan una agenda de involución que ya conocemos en las comunidades donde gobiernan, y donde hacen recortes en políticas de igualdad, de cooperación y sociales", ha alertado la portavoz socialista y diputada del PSC en el Congrçes.

Desde el PSOE también han respondido al discurso donde Aznar insinuó que Pedro Sánchez tendría que acabar en la prisión por sus pactos con el independentismo y la proximidad con exdirigentes como Santos Cerdán. "Nos da lecciones a los socialistas un expresidente del gobierno que tiene hasta siete exministros condenados o imputados, un expresidente que intentó engañar a la sociedad con la gestión de los atentados del 11-M", ha lamentado Mínguez.

Relación con los socios

Sobre la relación con los socios, como Sumar y Podemos, que piden más medidas anticorrupción, Mínguez ha remarcado que no es cierto que no se hayan depurado responsabilidades. "Con un informe del UCO (...) ya se han expulsado a las personas que nos han decepcionado, y con una noticia de un diario, lo mismo. Cada partido puede pensar que no es suficiente, quizás para mucha gente no lo será", ha destacado. "Nunca es suficiente, y es bueno que en estos temas, al PSOE, se nos exija mucho", ha añadido.

"Los grupos están esperando las medidas que propondrá el presidente del gobierno y hay una confianza en que el debate del miércoles será positivo y saldremos más reforzados como estado. Los socios de gobierno, Sumar, y de investidura, han sido partícipes de todas las medidas que han mejorado la vida de la gente los últimos años, y saben que si la alternativa es un Feijóo que va hacia los ultras, es lo contrario a lo que hemos conseguido juntos", ha subrayado Mínguez.