Puigdemont reivindica un Junts ‘incómodo’ cuyo voto no puede darse por hecho

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, reivindicó ayer que su formación es un partido que “incomoda” y “molesta” a los populismos y a quien “sale negociado de casa” y advirtió, en una clara alusión a Pedro Sánchez, que su voto “nunca se puede dar por descontado”. Así lo afirmó en la celebración del quinto aniversario de la fundación de Junts, en un acto celebrado en Prats de Molló (Francia) al que asistieron unas 1.500 personas. El expresident de la Generalitat quiso “sacar pecho” de la trayectoria de la formación que preside, ya que se mostró “orgulloso” de lo hecho y de cómo se ha hecho, aunque señaló que “queda mucho” camino por recorrer. Puigdemont defendió el “método Junts”, que aseguró que el partido aplica cada vez que se le requiere su voto, sea en los plenos municipales, el Parlament, el Congreso o el Senado. Así, aseguró que ellos “incomodan” a los extremos y a quienes practican populismos, en lo que puede leerse como una referencia a la CUP y sobre todo a la formación de extrema derecha Aliança Catalana, así como a quienes “ya salen negociados de casa” y se dejan “renuncias por el camino cuando les llaman de Madrid”, en clara alusión a ERC. En esta línea el secretario general del partido, Jordi Turull, aseveró que su formación no forma parte de “un bloque ni de otro”, sino que escoge lo mejor para Catalunya. Al acto asistieron varios miembros del partido en la provincia de Lleida.

El portavoz adjunto de Esquerra, Isaac Albert, cargó contra el discurso de Puigdemont lamentando el “supremacismo enfermizo” y la “superioridad moral aleccionadora” del expresident. “Se cree que ha nacido para mandar y saber lo que es bueno y lo que es malo”, concluyó.