Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego

Los líderes de Tailandia y Camboya sellan el pacto en Malasia. - EFE/MOHD RASFAN

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tailandia y Camboya acordaron ayer un alto el fuego inmediato, después de dos meses de enfrentamientos en la frontera que han dejado cientos de miles de desplazados y más de una decena de muertos, según informó el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien ejerce de anfitrión en unas conversaciones que se celebran en Kuala Lumpur.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y contó con la participación de sus homólogos camboyano, Hun Manet, y el tailandés, Phumtham Wechayachai, quien ejerce de manera interina tras la destitución de la primera ministra Paetongtarn Shinawatra hace unas semanas.

Ibrahim explicó, escoltado por sus pares de Camboya y Tailandia, que han acordado un alto el fuego “inmediato e incondicional” que dará comienzo en la medianoche de hoy martes.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera por fuerzas tailandesas cerca de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, sin que los contactos desde entonces para reducir las tensiones llegaran a buen puerto.