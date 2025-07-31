Seis muertos en Gaza en puntos de ayuda alimentaria

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades palestinas informaron ayer de la muerte de al menos seis personas en tiroteos, atribuidos al Ejército israelí, cerca de los puntos de reparto de alimentos de la ONG estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF). Estas muertes en la Franja de Gaza se suman a las más de 100 que se produjeron el martes –60 de ellas también cerca de puntos de distribución de comida–, y llegan a más de 60.100 desde la ofensiva israelí a partir del 7 de octubre de 2023.

Por otra parte, el Gobierno israelí deportó ayer a los dos activistas españoles, Santiago González Vallejo y Sergio Toribio, que permanecían detenidos desde que el Ejército hebreo interceptara el barco ‘Handala’ de camino a Gaza cargado con ayuda humanitaria, mientras que el Gobierno español anunció ayer la preparación de un avión para que 13 niños gazatíes enfermos sean trasladados desde Jordania para ser tratados en hospitales de España.

A raíz del anuncio de Francia de reconocer al Estado de Palestina, el Gobierno de Andorra seguirá los mismos pasos en septiembre en la Asemblea General de la ONU en Nueva York.