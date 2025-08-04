El Govern aboga por vetar fumar en las playas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, apuesta por que la futura ley antitabaco también prohíba fumar en las playas, además de extender el veto a las terrazas de bares y restaurantes. “Que una legislación de ámbito estatal como la ley del tabaco, que seguramente verá la luz en los próximos meses, contemplara unas playas sin humo sería muy importante para poder dar más base a las acciones de comunidades autónomas y, especialmente, de los municipios”, señaló Fernández en una entrevista en el canal 3/24. El borrador actual de esta ley no prevé la prohibición de fumar en las playas y el secretario de Salud Pública defiende la necesidad de “desnormalizar” de una vez el uso del tabaco en la arena. “Es un lugar simbólico”, apuntó.“No debería ser posible que un niño encuentre normal fumar en la playa como si se tratara de jugar a la pelota o de bañarse. Queremos prevenir para así poder tener una sociedad más saludable”, argumentó Fernández, que recordó que en las playas los no fumadores también están expuestos al humo del tabaco y aumentan un 21% el riesgo de padecer cáncer de pulmón y un 30% el de infarto de miocardio. En paralelo, las colillas de los cigarros en la arena también son un problema para el medio ambiente, ya que tienen componentes altamente contaminantes y tardan muchos años en descomponerse.

En Catalunya, una veintena de municipios, del Alt Empordà al Baix Ebre, ya vetan fumar en sus playas (unas 80 en total) y en algunos incluso han comenzado a multar a las personas que se saltan la norma.El año pasado, la policía local de Vila-seca solo informaba a los fumadores de la normativa, pero este verano ha empezado a multar a infractores reincidentes. Ya ha impuesto más de una docena en la Pineda, que van de 100 a 600 euros.