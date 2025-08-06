Detenido por matar a su pareja, madre de cuatro niños, en Badajoz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un hombre de 41 años fue detenido ayer por la Policía Nacional como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 34 años, en la localidad de Don Benito (Badajoz), en un caso que se investiga como posible violencia machista. La desaparición de la mujer fue denunciada el pasado 30 de julio, y el cuerpo sin vida fue localizado la noche del lunes en una nave situada tras un polígono industrial.

Según informó la delegación del Gobierno en Extremadura, la víctima era madre de cuatro hijos, uno de ellos de tres años. Además, había estado en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del ministerio del Interior, pero desde agosto de 2021 el caso se encontraba inactivo y no constaban denuncias ni órdenes de protección vigentes.

Reacciones

Los vecinos de Don Benito guardaron un minuto de silencio y el ayuntamiento decretó un día de luto. La alcaldesa del municipio, Elisabeth Medina, expresó su dolor por el suceso y pidió la colaboración de todos los ciudadanos en la eliminación de la violencia de género. “Vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance”, aseguró la dirigente.

Por su parte, la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, recordó que los hijos menores tienen a su disposición “un servicio especializado con atención psicológica”, y se dirigió al entorno de las mujeres que sufren violencia de género para que den el paso de buscar ayuda: “Aunque no quieran denunciar o tengan miedo, serán atendidas igual en nuestras oficinas”.

De confirmarse como un caso de asesinato machista, sería la víctima número 24 en lo que va de año y la segunda en Extremadura, según datos del ministerio de Igualdad.

Por otra parte, la Guardia Civil arrestó el 28 de julio a un hombre de 57 años por encerrar y violar a su pareja en su domicilio de Llíria (València) durante 12 días. La víctima fue grabada sin consentimiento y estaba retenida bajo llave sin acceso a internet ni a teléfonos móviles, y consiguió escapar tras un descuido del agresor, que poseía armas de fuego.