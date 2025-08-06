“La bajada del petróleo pararía la guerra porque la economía rusa apesta”

Zelenski habló con Trump sobre la imposición de sanciones a Rusia. - VOLODIMIR ZELENSKI / TELEGRAM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que una bajada de los precios de la energía forzaría a Vladímir Putin a detener la guerra en Ucrania porque la economía de Rusia “apesta”.

“Si la energía baja lo suficiente, Putin dejará de matar gente”, afirmó Trump durante una entrevista con la cadena CNBC. “Putin dejará de matar gente si la energía baja otros diez dólares por barril. No tendrá otra opción porque su economía apesta”, insistió.

En este sentido, el mandatario estadounidense destacó la bajada de los precios de la energía, con una caída del precio del barril de petróleo alrededor de los 65 dólares.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en sus redes sociales de una nueva conversación telefónica con Trump en la que ambos hablaron de posibles sanciones a Rusia y de distintas modalidades de cooperación en materia de armamento.

Mientras, Rusia lanzó un aviso a Estados Unidos al asegurar que a partir de ahora tiene las manos libres para desplegar misiles de corto y medio alcance, tras haber levantado su moratoria, aunque el principal perjudicado es Europa, a la que Rusia parece querer castigar por su decisión de rearmarse.