Netanyahu recibe el apoyo del Gobierno a su plan militar para ocupar la Ciudad de Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada del jueves al viernes al plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Tras unas diez horas de reunión, el Gobierno israelí difundió un comunicado donde se expone el plan de Netanyahu para “derrotar a Hamás”, que incluye ocupar la Ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave a pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación a toda la Franja antes de empezar la sesión de debate con el gabinete.

El Gobierno también aseguró que el gabinete adoptó “por mayoría de votos” cinco principios para terminar la guerra: desarmar Hamás, el regreso de todos los rehenes con o sin vida, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí de la seguridad en la Franja de Gaza y el establecimiento de una “administración civil alternativa” para el enclave que no sea ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina (ANP), que actualmente gobierna en partes de la Cisjordania ocupada.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un “perímetro de seguridad” y entregarla a “fuerzas árabes que la gobiernen” sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Las críticas al plan fueron generalizadas a nivel internacional. La más dura fue la del canciller alemán, Friedrich Merz, que dijo que, “en estas circunstancias, el Gobierno federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza”, en lo que supone una decisión sin precedentes para Alemania, uno de los socios europeos más reticentes a criticar al Gobierno israelí.

Hamás: “Expandir la ofensiva significa sacrificar a los rehenes”

Además del generalizado rechazo internacional, el plan del Gobierno de Netanyahu provocó críticas y preocupación dentro de Israel, y una advertencia desde Hamás: esa hoja de ruta significaría “sacrificar” al medio centenar de rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 que aún poseen.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, también cree que el plan “conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados”.

Por su parte, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó que la Administración de Donald Trump “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado, desmarcándose así de un creciente número de países occidentales que han tomado esta decisión en las últimas semanas, como es el caso de Francia, Canadá o Reino Unido.