Muere el expresidente de Aragón Javier Lambán a los 67 años

El expresidente de Aragón Javier Lambán ha muerto este viernes a los 67 años. El político socialista sufría cáncer desde 2021 y a finales de enero de este año se retiró de la política institucional. El exdirigente del PSOE fue uno de los artífices del retorno de las obras de Sijena y también fue polémico su desacuerdo con Cataluña por los Juegos Olímpicos de invierno. En los últimos años también había tenido varios choques con la dirección estatal de su partido y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por los acuerdos con el independentismo. Este viernes en un mensaje en X, Sánchez ha lamentado la muerte del político. "Su trayectoria y su compromiso dejan una huella imborrable", ha escrito.

También se ha pronunciado el PSOE. "Fue un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días", ha dicho el partido. "Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue hoy vivo en aquella tierra", ha añadido. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha sumado a las muestras de pésame y lo ha calificado de ser un "servidor público comprometido con su territorio".

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha descrito a Lambán como un socialista "honrado, honesto y ejemplar". "Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses en cualquier otra cosa", ha afirmado.

Fuera de su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha lamentado la muerte. "Lo apreciaba muchísimo política y personalmente", ha subrayado.

Lambán fue presidente de Aragón entre 2015 y 2023. El mismo año que salió del gobierno aragonés fue escogido senador. En sus memorias, publicadas en 2024, reveló que sufría esclerosis múltiple desde 2010.