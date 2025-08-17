Octavo aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils: las víctimas protagonizan un emotivo homenaje

Familiares de las víctimas realizan una ofrenda floral durante el homenaje por el octavo aniversario del 17A este domingo, en Barcelona.EFE/ Alejandro García

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Las autoridades han cedido el protagonismo a las víctimas en el acto de homenaje institucional en Barcelona por el octavo aniversario de los atentados del 17-A, que causaron 16 muertos y más de un centenar de heridos, con un emotivo minuto de silencio y una ofrenda floral con claveles blancos. Al acto institucional, frente al mosaico de Joan Miró en las Ramblas donde el terrorista Younes Abouyaaqoub detuvo la furgoneta con la que embistió a cuantas personas encontró a su paso la tarde del 17 de agosto de 2017, han asistido, entre otros, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el del Parlamento catalán, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en esta comunidad, Carlos Prieto.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, las autoridades se han mantenido en silencio y han cedido el protagonismo en primera fila a las víctimas, en su mayoría heridos y familiares de fallecidos en los atentados yihadistas del 17-A en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), pero también de otros atentados terroristas cometidos por ETA o Terra Lliure.

Tras guardar un minuto de silencio, las víctimas y sus familiares, en primer lugar, y las autoridades, en segundo plano, han depositado claveles blancos en tres jardineras situadas junto al memorial de los atentados del 17-A, mientras de fondo el violoncelista Manuel Martínez interpretaba el 'Cant dels Ocells', el oficioso himno de la paz de Pau Casals.

Entre las autoridades también han participado en el homenaje la consellera de Interior, Núria Parlon, representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Barcelona, el Parlamento de Cataluña y el Congreso de los Diputados, delegaciones consulares y mandos de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana, además de los equipos de emergencias.

El acto se ha desarrollado en un silencio respetuoso, solo roto por las notas de 'El Cant dels Ocells', y con la presencia de una treintena de personas en los alrededores con pancartas como "Estado español, asesino" y con alguna bandera independentista.

Illa: Cataluña es ejemplo de convivencia y acogida

Una vez finalizado el acto, Illa ha destacado, en un mensaje en su cuenta de X, que hace ocho años el "odio" golpeó a los ciudadanos de la manera "más cruel", por lo que hoy ha trasmitido su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas de los atentados de La Rambla de Barcelona y de Cambrils (Tarragona), con los que se ha saludado antes de iniciar el homenaje.

"Cataluña no olvida y, muy importante, ha sabido proteger la seguridad y convertirse en un ejemplo de convivencia y acogida, valores hoy imprescindibles si queremos continuar prosperando en paz", ha indicado Illa.

Víctimas del yihadismo, de ETA y de Terra Lliure

Entre las víctimas y sus familiares se encontraba Javier Martínez, padre de un niño que murió en los atentados a los tres años de edad, y actual presidente de la Asociación 17A, así como Rosa Lluch, hija del exiministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA, la vicepresidenta de la asociación de víctimas del 11M, Blanca Elena, y víctimas de atentados de Terra Lliure o de la ultraderecha, como en el ataque a la revista satírica El Papus.

La conductora del acto ha remarcado en una breve intervención al iniciarse el homenaje que el objetivo de este tipo de conmemoraciones es mantenerse "inequívocamente" al lado de las víctimas del terrorismo y sus familiares y reconocer su labor "contra la desmemoria".

Algunas entidades se desmarcan el acto institucional

Desmarcándose del acto institucional, algunas entidades de víctimas del terrorismo han convocado hoy otras concentraciones de signo contrapuesto, entre ellas una de la ACVOT, la Plataforma 17A y Politeia en la Rambla de Canaletes y otra de la plataforma '17A-Exigim Responsabilitats', con el apoyo de entidades independentistas como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), frente al edificio de Jefatura de la Policía Nacional en Via Laiteana.

Asimismo, el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) presentará hoy una placa de homenaje a las víctimas, en la plaza Guillem Vadaña, mientras que en Ripoll (Girona), donde residían los jóvenes yihadistas que cometieron los atentados, se hará una ofrenda floral en el monumento a las víctimas.